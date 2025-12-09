Sport

Dorinel Munteanu a semnat în SuperLiga! Contract pe un an și jumătate. Exclusiv

Dorinel Munteanu revine în Superliga! Antrenorul de 57 de ani a ajuns la un acord cu conducerea clubului. Detalii din contract. Salariul care l-a convins pe tehnician.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
09.12.2025 | 16:42
Vestea momentului în Superliga României. Dorinel Munteanu a semnat cu Hermannstadt. Oficialii echipei din Sibiu au găsit, în sfârșit, înlocuitor pentru Marius Măldărășanu și speră ca „neamțul” să salveze echipa de la retrogradare.

Dorinel Munteanu, noul antrenor de la Hermannstadt

Dorinel Munteanu revine în Superliga României după experiența nefastă de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Antrenorul o va pregăti pe Hermannstadt în perioada următoare. Acesta a acceptat propunerea oficialilor formației din Sibiu și va conduce antrenamentele echipei.

Antrenorul de 57 de ani s-a aflat încă de la început pe lista celor de la Hermannstadt. Oficialii sibienilor au anunțat cu puțin timp în urmă că echipa va fi preluată de un tehnician român, conform jurnalistului Emanuel Roșu.

Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt

FANATIK a aflat detaliile contractului. Dorinel Munteanu va avea la Hermannstadt un salariu de 10 mii de euro pe lună. Înțelegerea este valabilă pe un an și jumătate. Concret, el va pregăti echipa din Sibiu până la finalul sezonului 2026-2027.

„A fost o discuție de câteva minute, mai mult de tatonare. Decizia este la cei de acolo. Mai sunt discuții din străinătate, dar și din SuperLiga, respectiv Liga 2. Nu am luat însă nicio decizie până acum”, declara antrenorul în urmă cu doar câteva zile, conform DigiSport.

Dorinel Munteanu a fost dat afară de la Sepsi în sezonul precedent

Ultima echipă pe care a antrenat-o Dorinel Munteanu a fost Sepsi Sfântu Gheorghe. „Neamțul” a rezistat puțin însă în Covasna. Tehnicile sale de pregătire nu au dus la rezultate, iar conducerea i-a reziliat contractul. Până la urmă, echipa lui Dioszegi a retrogradat în liga a doua.

Dorinel Munteanu a avut cele mai mari performanțe la Oțelul Galați, echipa cu care a reușit să câștige un titlu în România. Ulterior, el a revenit pe banca formației din Moldova, pe care a dus-o din liga a treia până în Superliga.

