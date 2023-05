Dorinel Munteanu a uimit pe toată lumea când și-a anunțat noul obiectiv după promovarea Oțelului: „Nu sunt arogant”

Oțelul Galați a câștigat partida cu Unirea Dej din ultima etapă a play-off-ului ligii secunde, scor 1-0. Astfel, moldovenii au obținut locul 3, direct promovabil în SuperLiga, . Dorinel Munteanu a vorbit la finalul partidei de la Galați despre sezonul viitor.

Dorinel Munteanu a anunțat noul obiectiv al Oțelului după promovare: „Nu sunt arogant”

A treia oară a fost cu noroc pentru Oțelul Galați. După ce a irosit de două ori șansa de a a-și asigura matematic promovarea în SuperLiga după 0-2 cu Dinamo și 0-1 cu Gloria Buzău, fosta campioană a României .

Dorinel Munteanu a răsuflat ușurat la finalul partidei împotriva clujenilor și și-a felicitat jucătorii. În sezonul viitor, obiectivul moldovenilor îl reprezintă accederea în play-off-ului SuperLigii. „Am venit cu inima la Oțelul. Foarte puțină lume știe că mi-am dorit ca Oțelul să revină în prima ligă. Datorită în primul rând unor băieți extraordinari.

I-am preluat acum doi ani, în Liga 3. Obiectivul meu e să fiu anul viitor în play-off-ul SuperLigii. Nu sunt arogant. Nu pot să descriu în cuvinte”, a declarat Dorinel Munteanu, la finalul jocului cu Unirea Dej.

Dorinel Munteanu, cu gândul la viitor după promovarea cu Oțelul: „Vreau să-mi luați același interviu și să fiu în play-off-ul competiției”

Gălățenii nu au impresionat în ultimele partide din play-off-ul ligii secunde, iar Dorinel Munteanu a declarat că este nevoie de o reconstrucție. Clubul de pe Dunăre a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc după o pauză de opt ani.

„Sunt foarte bucuros că am reușit acest obiectiv. Chiar și cei mai înfocați suporteri nu cred că sperau să fim aici. S-a dovedit că ordinea, disciplina, seriozitate, munca, pot face lucruri mari în sport. Eu mi-am făcut datoria. Un întreg oraș este bucuros.

Trebuie să fim pregătiți rapid să construim o echipă puternică pentru la anul. Vreau să-mi luați același interviu și să fiu în play-off-ul competiției. Țin să le mulțumesc tuturor care au fost aproape de noi”, a mai spus Dorinel Munteanu.

„Îmi cer scuze tuturor pe care poate i-am supărat”

Dorinel Munteanu a fost în centrul mai multor scandaluri în finalul play-off-ului, iar după ce a promovat cu Oțelul, fostul fotbalist și-a cerut scuze în fața tuturor. Antrenorul Oțelului este de părere că Dinamo poate face o figură frumoasă la baraj împotriva lui FC Argeș.

„Dacă ai încredere în Dumnezeu bugetul vine de la sine. Îmi cer scuze tuturor pe care poate i-am supărat cu declarațiile mele. Am făcut-o ca să-mi apăr echipa. Îi felicit pe cei de la Iași, mă bucur că ne vedem în Liga 1.

Chiar am fost concentrat la joc, nu am știut rezultatul. Iașiul și-a respectat poziția, blazonul, Dinamo a fost neputincioasă și nu a putut. E posibil să facă față la baraj. Noi am pierdut ambele jocuri cu ei. Depinde de ei, pot să revină în Liga 1”, a încheiat Dorinel Munteanu.

Răzvan Gorovei a marcat singurul gol al partidei câștigate de Oțelul Galați cu Unirea Dej. După fluierul de final, fanii gazdelor au intrat pe gazon și au celebrat promovarea alături de fotbaliști. Alături de ei nu s-a aflat și Dorinel Munteanu, care a mers direct la vestiare după promovarea istorică. Este a doua promovare la rând pentru Oțelul Galați după ce în sezonul trecut au urcat din Liga 3 în liga secundă.