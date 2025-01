Dorinel Munteanu a văzut pe ce poziție joacă Cisotti la FCSB și a reacționat: „Nu știu cum s-a gândit să-l folosească acolo”

Oțelul s-a despărțit de doi dintre cei mai importanți jucători ai săi din ultimii ani. Juri Cisotti și Alex Pop au plecat la FCSB, respectiv la Dinamo, contra unor sume destul de mici, din cauza faptului că jucătorii mai aveau contracte doar până la vară. Fostul antrenor al gălățenilor a analizat evoluția italianului din meciurile FCSB-ului.

Juri Cisotti, titular contra celor de la UTA

Juri Cisotti va bifa cel de-al doilea său meci oficial în tricoul „roș-albastru”. Italianul va intra contra celor de la UTA încă din primul minut,

Mijlocașul va colabora în zona mediană cu Adrian Șut, noul căpitan al bucureștenilor în absența lui Darius Olaru. Cisotti va juca astfel pe postul de mijlocaș la închidere, poziție pe care Dorinel Munteanu, fostul său antrenor, nu i-o recomandă jucătorului de 31 de ani.

Dorinel Munteanu a dat verdictul despre prima evoluție a lui Cisotti la FCSB

Juri Cisotti a fost o componentă crucială în revenirea Oțelului pe prima scenă din România. Mijlocașul italian juca la Galați încă din vremea în care echipa se afla în Liga a 3-a. Ajuns în ultimele 6 luni de contract, Oțelul nu și-a mai permis să-l păstreze și fotbalistul de 31 de ani a semnat cu FCSB.

Cisotti a debutat pentru bucureșteni în prima partidă de campionat din anul 2025, împotriva Sibiului lui Marius Măldărășanu, iar Dorinel Munteanu a dat verdictul cu privire la modul în care s-a descurcat pe teren.

În vremea în care antrena la Galați, Dorinel Munteanu l-a folosit pe Cisotti în poziție de inter, extremă, vârf și „9 fals”, însă niciodată la închidere, așa cum a fost folosit la FCSB. „Neamțul” este de părere că fotbalistul „roș-albaștrilor” nu poate juca o asemenea poziție:

”Dacă joacă în poziția în care a jucat în primul sau al doilea meci, da. Mijlocaș defensiv nu se poate. Juri poți să îl folosești 10-15 minute în acea poziție, nu un meci întreg. Este foarte periculos în a doua și a treia jumătate.

În zona defensivă, nu cred că poate. Nu știu cum s-a gândit să îl folosească în acel post. Joacă foarte bine inter stânga, în benzi, l-am folosit atacant, vârf fals. Nu mijlocaș defensiv.

Se va impune. Dacă are răbdare patronul, se va plia pe stilul echipei. Nu are viteză foarte bună, dar are o inteligență fotbalistică, poate elimina din preluare un adversar, verticalizează foarte bine”, a declarat Dorinel Munteanu pentru

Ce a spus Juri Cisotti după debutul la FCSB

Juri Cisotti a prins o repriză în meciul bucureștenilor împotriva lui FC Hermannstadt, iar

„Cred eu că va fi mai bine. Nu e simplu când schimbi echipa în iarnă. Știu că suporterii au fost alături de noi. Nu sunt surprins. Cred că avem șanse cu toate echipele”, a spus italianul, printre altele, la flash-interviu