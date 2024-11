Dorinel Munteanu acuză grav arbitrajul după Oțelul Galați – CFR Cluj 0-1: „Îmi este rușine că sunt antrenor în Superliga! Sunt convins că voi fi chemat la Comisii”

Oțelul Galați nu reușește să iasă din criză. Echipa lui Dorinel Munteanu a înregistrat o nouă înfrângere în Superliga României. Tehnicianul a făcut praf arbitrajul la finalul meciului.

Oțelul lui Dorinel, în cădere liberă

Meciul din Galați a fost unul lipsit de ritm. Golul înscris de Djokovic în prima repriză nu a animat partida deloc. Ambele echipe au greșit mult pe faza de construcție. Oțelul a încercat să se apropie periculos de poarta adversă, însă fără mari reușite.

Oțelul ajunge, astfel, la nu mai puțin de 10 meciuri consecutive fără victorie! Obiectivul pare din ce în ce mai departe. Dorinel Munteanu trebuie să schimbe ceva în pauza internațională pentru a mai avea o șansă la clasarea pe un loc care ar garanta calificarea în play-off.

La finalul meciului cu , antrenorul celor de la Oțelul a avut o tiradă la adresa arbitrajului din Superliga României. Dorinel Munteanu nu înțelege de ce centralul partidei, Rareș George Vidican, a acordat atât de puține minute de prelungire. În plus, tehnicianul consideră că adversarii au primit un ușor sprijin din partea oficialilor jocului din Galați.

Dorinel Munteanu: „Maniera de arbitraj e greșită. E o rușine. Nu e posibil”

„Arbitrii… nu am prea multe cuvinte. Nu am prea multe cuvinte despre acest meci. Dacă nu ajutau arbitrii, CFR Cluj nu ar fi mers așa bine. CFR chiar nu are nevoie de un asemenea sprijin. Suntem amenințați cu comisiile. Aroganța arbitrilor e ieșită din comun. Nu se poate să dai un minut de prelungire, iar în a doua repriză doar patru, deși au fost șase schimbări. E o rușine. Mie îmi e rușine că sunt antrenor în Superligă.

Am făcut nenumărate apeluri. La fiecare joc am făcut câte un apel. Maniera de arbitraj e greșită, nu doar o fază. Maniera în care suntem arbitrați… eu, dacă aș fi arbitru, nu mi-ar face cinste. Ei fac o muncă cinstită, investesc energie în fiecare zi, dar să decizi niște jocuri cu o aroganță ieșită din comun… Sunt convins că voi fi chemat la comisii. Fotbalul nostru merge într-o direcție greșită. Nu e posibil ca în acest meci adversarul să treacă de mijlocul terenului fiind ajutat de arbitri.

Ei sunt la început, săracii… Ei nu înțeleg prea bine fenomenul ăsta. Nu trebuie să bage CFR-ului mingea în poartă. Nici să îi ajuți așa. Nici să le dai 25% la fiecare duel. Când duelul e 50-50, îi dai mingea adversarului. Ori sunt nebun, dar se vede. Am pierdut, am tăcut, am mers mai departe. Am 2-3 zile la dispoziție. Trebuie să analizez ce am făcut. Trebuie să văd. Ce să le spun băieților acum? Să se pună domnii care au arbitrat azi în locul meu.

Am avut ocazii, dar a fragmentat jocul. Au fost decizii contra noastră. Ăsta este nivelul fotbalului românesc. Am avut azi șansa de a marca. Am avut în față un adversar puternic. Și la Iași maniera de arbitraj a fost ciudată. Vreau să… nici nu pot să vorbesc.

Mă suspendă, mă suspendă. Sunt cel mai suspendat antrenor, dar nu poți să mai taci din gură. Mi-a dat galben. Arbitrul de rezervă îi certa pe secunzii mei fără nicio noimă. Au întrebat câte minute de prelungire o să dea. Despre ce vorbim acum? Noi investim energie, timp… Nu mai înțeleg nimic”. a declarat Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu, resemnat: „Nu mai avem potențialul de a ne clasa pe locurile 1-6”

Antrenorul celor de la Oțelul e conștient că situația de la echipă a devenit disperată și anunță că obiectivul nu mai este calificarea în play-off. Mai mult, Dorinel Munteanu afirmă că Oțelul va avea parte de o luptă complicată în ceea ce privește salvarea de la retrogradare.

„Sincer spun. Au fost și accidente, dar nu se poate așa ceva. Este clar… ne-am schimbat obiectivul. Nu mai avem potențialul de a ne clasa pe locurile 1-6 și ne pregătim de o bătălie grea”, au fost cuvintele lui Dorinel Munteanu după meciul cu CFR Cluj.