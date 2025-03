Dorinel Munteanu, antrenorul lui FCSB la ultimul meci cu Lyon, pronostic surprinzător: „Poate să iasă învingătoare”

, meciul tur fiind programat joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională. Cele două formații s-au mai întâlnit de patru ori în perioada 2006-2008, în grupele UEFA Champions League.

Dorinel Munteanu a prefațat partida dintre FCSB și Lyon

Ultimul meci direct dintre FCSB și Olympique Lyon s-a disputat pe 5 noiembrie 2008, pe Stade Gerland, fosta arenă a grupării din Franța. Juninho, cu o reușită din lovitură liberă, și Anthony Reveillere marcau atunci pentru Lyon, care s-a impus cu 2-0.

Pe banca „roș-albaștrilor” se afla Dorinel Munteanu, tehnician care fusese numit cu doar o săptămână înainte de disputa contra francezilor. „Neamțul” a vorbit pentru despre acea partidă, dar și despre „dubla” care se va disputa în optimile Europa League.

„Am fost pe banca Stelei la momentul respectiv, FCSB. Am venit de la U Cluj și am jucat la Lyon, am pierdut cu 2-0 meciul de acolo. Era Benzema atacant, erau jucători foarte valoroși. Au avut o echipă foarte bună.

Eu cred că FCSB va face o partidă bună, înclin să cred că șansele sunt egale, chiar dacă Lyon este o echipă de tradiție. FCSB e într-o formă foarte bună, au făcut partide bune și au un lot echilibrat. Cred că din această dublă poate să iasă învingătoare” a afirmat Dorinel Munteanu.

Meciul de la Lyon a fost primul în Champions League pentru fostul mare internațional, care a condus-o mai apoi pe FCSB și în disputele cu Bayern Munchen și Fiorentina. Trei ani mai târziu, Dorinel Munteanu a revenit în cea mai importantă competiție inter-cluburi ca antrenor al Oțelului, gălățenii fiind repartizați într-o grupă cu Manchester United, Benfica și FC Basel.

Dorinel Munteanu a vorbit despre calitățile lui Juri Cisotti

Fostul elev al lui Dorinel Munteanu de la Oțelul, , în returul de la București contra lui PAOK. , pentru care „roș-albaștrii” au plătit 200.000 de euro celor de la Oțelul în această iarnă.

„După primul antrenament m-am convins că este un jucător de caracter. Zi de zi am văzut că are calitate, a venit extremă stânga la mine, după aceea l-am tras inter stânga sau dreapta. Un jucător polivalent, care a înțeles ce vreau de la el. El compensează foarte mult prin travaliul lui, prin caracter și prin inteligența lui de joc. Asta am apreciat la el” a declarat Dorinel Munteanu pentru sursa menționată.