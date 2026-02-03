Sport

Dorinel Munteanu anunță o ședință la Hermannstadt după meciul cu Rapid: „Dacă sunt bărbați punem pe masă toate problemele”

Hermannnstadt a fost învinsă fără drept de apel, 0-3, de Rapid, în urma unei prestații defensive catastrofale, în care greșelile individuale au făcut practic cadou golurile giuleștenilor.
Mihai Alecu
03.02.2026 | 23:24
Dorinel Munteanu anunta o sedinta la Hermannstadt dupa meciul cu Rapid Daca sunt barbati punem pe masa toate problemele
Reacția lui Dorinel Munteanu după ce Hermannstadt a pierdut cu Rapid
Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, s-a declarat nemulțumit de modul în care jucătorii săi au greșit în meciul cu Rapid la reușitele giuleștenilor, iar tehnicianul formației sibiene spune că așteaptă o schimbare de atitudine din partea cestora.

Dorinel Munteanu, dezamăgit după ce Hermannstadt a pierdut fără drept de apel cu Rapid

Antrenorul formației gazdă a criticat modul în care jucătorii săi s-au prezentat la duelul cu Rapid și a recunoscut că a existat o diferență între cele două formații.

„La acest scor nu avem multe de spus. Sigur, dacă ne uităm, cred că le-am făcut cadou toate golurile. Băieții au prins o zi proastă în care eu sunt responsabil de rezultat, îmi asum asta. O să discut cu ei pentru că astăzi am făcut foarte multe greșeli individuale. Am avut și noi ocaziile noastre, poate dacă marcam era altceva. A fost o seară nefastă pentru noi.

La cald nu le-am spus nimic, discutăm mâine, dacă sunt bărbați punem pe masă toate problemele care au fost azi. Asta e situația. Nu trebuia să pierdem unele meciuri, trebuia să adunăm mai multe puncte de când am ajuns aici. Sunt mai mulți factori care au influențat asta, o să vedem ce putem face.

Nu mai aștept transferuri, jucătorii care au venit trebuie să se acomodeze că nu au ajutat deloc echipa până acum, se vede că nu au ritm. Căbuz a suferit o întindere, nu mai știu exact ce a spus medicul la pauza meciului, vedem mâine”, a spus Dorinel Munteanu la finalul partidei.

Hermannstadt, luptă dură pentru evitarea retrogradării

În urma meciului cu Rapid, Hermannstadt a rămas cu 17 puncte și se află pe penultimul loc al clasamentului, unul care ar duce echipa sibiană în liga secundă la finalul stagiunii. În runda viitoare, trupa condusă de Dorinel Munteanu va juca în deplasare, pe terenul celor de la FC Argeș, formație ce are alt obiectiv, calificarea în play-off.

Hermannstadt are de recuperat 7 puncte până la prima poziție care ar duce la salvarea directă, ocupată de cei de la Petrolul Ploiești, însă vestea bună este că odată cu începerea play-out-ului va există o înjumătățire a punctelor.

Tags:
