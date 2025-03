Dorinel Munteanu anunță revenirea naționalei României la Campionatul Mondial: „Nea Mircea a impus un respect”

Dorinel Munteanu (56 de ani) e convins că România va reveni la Campionatul Mondial după o pauză de 28 de ani. are încredere totală în Mircea Lucescu, care are doar victorii pe linie la echipa națională.

Dorinel Munteanu e convins că România se va califica la Campionatul Mondial

Vineri, 21 martie, România ia startul în preliminariile lui World Cup 2026. E ziua în care e programat primul meci din Grupa H, cu Bosnia & Herțegovina. „Tricolorii” n-au mai ajuns la un Campionat Mondial din 1998, atunci când „Generația de Aur”, din care a făcut parte și Dorinel Munteanu, s-a oprit în optimi.

„Sunt convins că mergem la Mondial. Și n-o spun doar așa… Când a fost cazul, am spus și lucruri care nu mi-au plăcut. Nea Mircea, în afara experienței pe care o are, a impus un respect acolo unde e cel mai important: în vestiar. Dacă acolo este respect, jucătorii români pot atinge performanțe ridicate, mai exact calificări.

Noi am trăit într-un vis urât până acum ceva timp la națională. Totul era frumos, până în momentul în care jucam cu calificarea pe masă. Totuși, acum sunt convins că vom reuși. Repet, nu o spun doar de dragul de a o zice. Este altceva acum. Sunt lucruri foarte mici în fotbal care fac diferența”, a declarat Dorinel Munteanu, conform

„Schimbările majore nu dau randament”

Dorinel Munteanu apreciază continuitatea pe care Mircea Lucescu o dă la echipa națională. pe Daniel Bîrligea, Dennis Politic și Denis Ciobotariu.

„În anii precedenți, după orice joc reușit sau chiar o repriză reușită, fotbaliștii intervievați nu vorbeau despre ce au făcut pe teren, ci despre suporteri, sau cine a înjurat… Ce atmosferă e asta? Zero performanță! Și pe noi ne-au criticat când ne spuneam părerea.

Îl vedeți pe Mircea Lucescu acum să schimbe 7 jucători din 3 în 3 zile? N-a schimbat. Și e esențial. Din experiența de antrenor vă spun – schimbările majore nu dau randament”, a adăugat noul antrenor al lui Sepsi.

