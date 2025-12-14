Dorinel Munteanu anunță „revoluție”, după Hermannstadt – U Craiova 0-2: „E criză, va fi care pe care”

ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu (57 de ani) a pierdut meciul de debut la Hermannstadt. Sibienii au fost învinși cu 0-2 de Universitatea Craiova. Noul tehnician este gata să taie în carne vie în pauza de iarnă.

Dorinel Munteanu îi amenință cu pregătirea de iarnă pe jucătorii de la Hermannstadt

Hermannstadt se afundă în subsolul clasamentului și după venirea lui Dorinel Munteanu. Sibienii au pierdut la primul meci al noului antrenor, Ca urmare a acestui eșec, Hermannstadt e pe locul 15, cu 12 puncte, la șapte lungimi de salvarea directă. Următorul meci al sibienilor e cu Petrolul, ocupanta locului 12, duminică, 21 decembrie, de la ora 14:00.

„Adversarul ne-a surprins la fazele în care au marcat cele două goluri, am primit niște goluri copilărești. Nu am stat noi foarte bine la mijloc în prima repriză, dar am fost egali. În a doua repriză, dacă marca Chițu poate alta era situația. Dar înfrângerea e înfrângere, sunt obligat să iau lucrurile bune. Am avut 3 zile la dispoziție. Nu trebuia să pierd, mi-am dorit să câștigăm.

Mergem în continuare, avem ultimul joc cu Petrolul, suntem obligați să câștigăm, chiar dacă îmi lipsesc mulți jucători, cu cartonașe, accidentați. S-au adunat multe în fața ultimului joc. Dar d-asta sunt aici să găsim soluții să câștigăm. Nu e ușor, e criză, dar va fi care pe care.

E clar că am fost nemulțumit de unii, d-aia am făcut 3 schimbări. Ei trebuie să înțeleagă șansa pe care le-o dau începând cu ei. Nu e amenințare, e peste tot așa, dar sunt convins că am calitate, dar pe lângă calitate și valoare trebuie și alte lucruri ca să câștigi un joc, chiar dacă era Craiova azi”, a declarat Dorinel Munteanu după Hermannstadt – U Craiova 0-2.

Dorinel Munteanu pregătește revoluția la Sibiu

La finalul partidei, Dorinel Munteanu și-a amenințat fotbaliștii. „Neamțul” este renumit pentru pregătirea de iarnă spartană pe care o face.

„După 4 zile nu pot spune ce am găsit bun și mai puțin. Trebuie să salvăm echipa. Avem multe etape în față. Eu sunt convins că voi salva echipa și voi forma o echipă puternică.

Cine poate, poate, cine nu, nu poate. În această situație suntem cu mulți accidentați și suspendați. Asta e o problemă majoră. Ce va fi după acest joc cu Petrolul vom vedea ce vom aduce, ce va pleca. Merg pe continuitate”, a adăugat