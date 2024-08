Dorinel Munteanu, atac la Bernd Storck după Oțelul – Sepsi 2-0: „Românisme! Trebuia să se uite mai bine la echipa lui, nu la poarta noastră”

Oțelul Galați are un început de vis de sezon.

Oțelul Galați – Sepsi 2-0. Dorinel Munteanu, laude pentru jucătorii săi

Gălățenii au dominat meciul de la un capăt la altul. Alexandru Pop a marcat o dublă în prima repriză, iar până la final, echipa lui Dorinel Munteanu a prestat un joc lipsit de erori. Antrenorul a ținut să laude atitudinea jucătorilor.

Dorinel Munteanu: „Nu am dat nicio șansă adversarului”

La finalul meciului, s-a declarat mulțumit de felul în care elevii săi au jucat în acest început de campionat, însă a dat de înțeles că mai sunt multe meciuri de jucat până se va trage linie.

Tehnicianul de la Galați l-a înțepat pe antrenorul celor de la Sepsi, Bernd Storck, care a sesizat arbitrul întâlnirii întrucât porțile nu erau la aceeași dimensiune. Jucătorii de la Oțelul nu s-au putut încălzi cum trebuie, iar Dorinel Munteanu e de părere că nu era necesară o astfel de intervenție.

„Nu am dat nicio șansă adversarului. Am avut multe ocazii. Avem acum o pauză. Trebuie să ne pregătim foarte bine pentru că vom avea niște meciuri foarte grele. Am fost foarte bine organizați, foarte agresivi. Mă bucur că băieții au înțeles ceea ce vreau de la ei. Astăzi au respectat exact ce voiam de la ei.

L-am ales pe Alex Pop în ultima clipă, dar a făcut o partidă bună, la fel cum a făcut toată echipa. Astăzi și-au făcut toți datoria. Vreau să mai aduc un jucător. Trebuie să ne drămuim bugetul. Din punct de vedere financiar, suntem codași la bugete. Nu va pleca însă nimeni. Vreau să întăresc, nu să schimb.

Am vorbit foarte puțin cu Bernd Storck. Am înțeles că au fost ceva probleme cu poarta. Nu înțeleg de ce a apelat la aceste lucruri. Românisme! Trebuia să se uite mai bine la echipa lui, nu la poarta noastră. Nu e frumos”, a explicat Dorinel Munteanu.

Gălățenii visează la playoff

Jucătorii de la Oțelul au vorbit din nou despre obiectivul echipei. Aceștia își doresc din tot sufletul o calificare în playoff-ul Superligii României. Iustin Popescu și Alexandru Pop au ținut să le mulțumească suporterilor pentru tot sprijinul acordat.

„Știam că o să întâlnim o echipă rănită. Sperăm să o ținem tot așa, fără gol primit. Mă simt foarte bine. Vreau să mulțumesc staffului și suporterilor minunați. E bine că nu am luat gol. Un start foarte bun. Sperăm să obținem tot mai multe puncte. Primul nostru obiectiv este să prindem playoff-ul. Trebuia însă să câștigăm peste tot puncte. Suntem un grup unit”, au fost cuvintele lui Iustin Popescu.

„Un meci greu. A fost o victorie muncită. Adversarul a luptat până în ultimul minut. Rezultatul e cel mai important, dar mă bucur că am înscris două goluri. Lucrăm mult la antrenamente. E un sentiment plăcut. Munca pe care o depunem este răsplătită.

Nu doar el își dorește să ajungem în playoff (n.r. Dorinel Munteanu). Toată suflarea gălățeană vrea asta. Asta e spiritul oțelar. Fanii fac o atmosferă senzațională. Eu sunt la Galați, jucătorul Oțelului. Dacă va veni vreo ofertă, sunt deschis, dar nu mă gândesc la asta”, a spus Alexandru Pop la finalul partidei cu Sepsi.