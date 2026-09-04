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FC Hermannstadt se află într-un moment critic, iar problemele financiare continuă să se adâncească. Clubul sibian, aflat în insolvență din 2021, riscă acum să ajungă la faliment. Pe lista celor care își cer banii în instanță a apărut și Dorinel Munteanu.

Hermannstadt, la un pas de faliment! Dorinel Munteanu cere zeci de mii de euro

Fostul antrenor al sibienilor susține că are de recuperat 35.850 de euro. Suma reprezintă salarii restante, bani pentru chirie și prime de performanță. Dorinel Munteanu nu este singur. Dorin Toma și Laurențiu Iorga, foști membri ai staffului său, solicită la rândul lor câte 12.250 de euro, după cum anunță .

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În total, cei trei cer peste 60.000 de euro și au solicitat intrarea clubului în faliment. Demersul vine într-o perioadă extrem de complicată pentru Hermannstadt. Administratorul judiciar solicitase deja trecerea de la insolvență la faliment, după ce situația financiară a clubului s-a deteriorat puternic.

Hermannstadt, în pericol să dispară!

la finalul sezonului trecut, după barajul cu FC Voluntari, iar ulterior s-a retras și din Liga 2. Clubul a rămas cu datorii de ordinul milioanelor de euro și cu mai mulți foști jucători și angajați care încearcă să-și recupereze restanțele. Acum, Dorinel Munteanu se numără printre creditorii care pun o presiune suplimentară pe gruparea sibiană.

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Tehnicianul a ajuns la Hermannstadt în noiembrie 2025 și a plecat la începutul lunii iunie, imediat după retrogradarea echipei. Ulterior, fostul internațional român și-a continuat cariera la CSM Reșița.