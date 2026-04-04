Dorinel Munteanu, conflict cu foștii suporteri în Oțelul – FC Hermannstadt 2-0: „Doar bolnavii fac asta!”

Dorinel Munteanu a avut cea mai bună perioadă în antrenorat pe banca Oțelului Galați, echipă alături de care a reușit să câștige chiar și SuperLiga României și să joace în Liga Campionilor. În ultimii ani, „Neamțul” a preluat din nou echipa gălățeană și a readus-o pe prima scenă a fotbalului românesc, după ce a preluat-o din Liga a III-a. Revenit la Galați ca antrenor al lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a intrat în conflict cu un grup restrâns de suporteri.

Ce a spus Dorinel Munteanu după ce a intrat în conflict cu suporterii Oțelului Galați

FC Hermannstadt a pierdut cu 0-2 meciul de la Galați, împotriva Oțelului, iar sibienii rămân pe poziție direct retrogradabilă. Dorinel Munteanu nu a reușit să dejoace planurile fostei sale echipe, iar oțelarii s-au impus fără mari emoții, după ce au deschis scorul la doar 5 minute de la fluierul de start.

În timpul partidei, cărora le-a răspuns și la flash-interviul de la finalul meciului: „(n.r. – Înfrângerea este mai amară împotriva fostei echipe?) Nu are nicio legătură, numai oamenii bolnavi fac aceste comparații. Am fost aici, mi-am făcut treaba cât mai bine. I-am dus până unde i-am dus. Asta a fost misiunea mea, acum fiecare să-și vadă de drumul lui. Puțin respect ar trebui să fie din partea fiecăruia. Așa sunt oamenii, așa suntem noi, românii. Nu sunt dezamăgit, mă așteptam, dar nu pot să pun un grup restrâns în aceeași oală cu tot orașul. Asta e viața”, a explicat Dorinel Munteanu, conform

Concluziile trase de Dorinel Munteanu după Oțelul Galați – FC Hermannstadt 2-0

Dorinel Munteanu nu vrea să aibă același deznodământ și la FC Hermannstadt. Sibienii se află într-o situație critică în acest moment și ar putea rămâne chiar la patru puncte de locurile de baraj la finalul acestei etape. Totuși, „Neamțul” speră până în ultima clipă că poate salva echipa în meciurile directe contra principalelor contracandidate la retrogradare: Petrolul, Slobozia și Csikszereda.

„Oțelul și-a dorit mai mult victoria. Jocul nostru nu ne-a dat nicio speranță la început. Nu este permis să începi jocul de la 0-1, de la primul corner. Sigur, o punem pe tinerețe, pe naivitate, dar ne costă toate aceste greșeli. Ne-am creat și noi ocaziile noastre, dar nu meritam să luăm niciun punct, nicidecum 3 puncte astăzi.

Nu știu dacă se simte presiunea. Sunt numai alibiuri de care se prevalează jucătorii mei. Munca lor este să joace. La final, vom vedea unde suntem, unde vom ajunge. Ori ne salvăm, ori rămânem pe poziția pe care suntem, dar eu aș vrea să cred că astăzi a fost un accident. Nu se poate să joci 3-4-5 jocuri bune, să ai rezultate bune și astăzi să joci în asemenea hal. Voi discuta mâine cu echipa mea, ne așteaptă un joc foarte greu cu Farul vineri, să vedem ce au de gând și ce trebuie să facem ca să-și revină. Astăzi nu a fost echipa pe care o conduc și pe care am antrenat-o în ultima săptămână.

Atât timp cât există șanse, noi ne batem pentru orice punct, orice victorie. Sigur, din nefericire nu mai stăm la mâna noastră, trebuie să ne uităm și la alte rezultate, dar important este să ne revenim noi cât mai repede, până la meciul cu Farul. După o înfrângere și un asemenea joc este posibil să fie schimbări la următorul meci, este normal. Vom vedea cum se pregătește echipa, cum își revine psihic, moral. Este important să uităm cât mai repede acest joc, deși ne-a lăsat o rană foarte adâncă și un gust amar”, a concluzionat Dorinel Munteanu după meciul de la Galați.