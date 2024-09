u, în timpul meciului cu Dinamo (1-1) este descris ca un fotbalist foarte educat, cu mult bun simț.

Dorinel Munteanu, contrat de omul care l-a descoperit pe David Maftei: ”E antrenor foarte bun, dar are probleme de comunicare”

Sorin Sava, tehnicianul care l-a descoperit și pregătit pe David Maftei la Sporting Comstar Vaslui în primii ani de juniorat, i-a făcut următoarea caracterizare pentru FANATIK:

”Maftei este un copil de pus la rană, cu un caracter frumos. Nu răspunde, nu comentează, indiferent ce-i spui. Și eu mai ridcam tonul la el, dar niciodată nu mi-a răspuns în atâția ani.

Are foarte mult bun simț și este un profesionist sută la sută. Se pregătește foarte bine. Garantez asta. Cei de la Academia Hagi vă vor spune același lucru. Este un copil special, foarte serios, cu calități foarte bune. Mă mir cum de nu l-a oprit Hagi la Farul și l-a împumutat la Oțelul.

Maftei nu este un jucător peste care să treci ușor. S-a văzut cât este de educat din declarația pe care a dat-o după meci. Practic, David a vrut să-l scoată pe Dorinel”.

”Gestul său nu este de tolerat!”

Sorin Sava spune că îl cunoaște foarte bine pe Dorinel Munteanu, cu bune și cu rele: ”Eu am lucrat cu Dorinel la FC Vaslui și pot spune că a fost cel mai bun antrenor care a trecut pe la această echipă. Și am lucrat cu mulți antrenori la Vaslui. În schimb, are probleme de comunicare. Nu mă așteptam însă să-l văd luând un jucător de guler și bruscându-l în timpul unui meci”.

Sorin Sava, în prezent antrenor la Academia de juniori ai lui Poli Iași, îl apără pe David Maftei, despre care Dorinel Munteanu a spus că l-a tras de tricou și l-a certat în văzul întregului stadion pentru că l-a sfidat și nu s-a uitat la el când i-a făcut observație în timpul jocului.

”În timpul meciului, în agitația aia, ce era să facă copilul? Ce trebuia să facă, să lase mingea jos, să se uite în ochii lui Dorinel. Arbitrul trebuia să oprească meciul, să-i dea el indicații? Pe de altă parte, îi înțeleg ieșirile lui Dorinel, ca antrenor te transformi când începe meciul. Cu toate astea, gestul său nu este de tolerat!

Prin declarațiile date după meci, Dorinel a vrut să pară și mai dur, dar vă spun eu că nu e genul de antrenor care să dea în jucători. A vrut să arate că el este șeful. Să nu credeți că a avut ceva cu Maftei, în condițiile în care toată lumea a văzut că a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. I se putea întâmpla oricărui jucător.

Sorin Sava este convins că David Maftei nu va fi persecutat de Dorinel Munteanu: ”Dorinel nu e genul să se răzbune. Ține mult la jucători. Le ia apărarea, se bate pentru ei. Normal era ca la conferință să spună ’Am greșit! Îmi asum!’. Dar el a pus paie foc”.

Eu cred că David Maftei va fi convocat la prima reprezentativă într-un an, doi. Are ce-i trebuie, tehnică în regim de viteză, capacitate de efort, nu e fricos, este agresiv. Pleacă bine de pe loc. De mic copil am spus că Maftei va ajunge sus de tot. A jucat meci de meci în Liga 2 și a fost remarcat la Unirea Dej, apoi la Steaua” – Sorin Sava, antrenor

Cum și-a explicat Dorinel Munteanu gestul agresiv asupra lui David Maftei

În minutul 33 al meciului Oțelul – Dinamo (1-1), Dorinel Munteanu (56 de ani) și-a ieșit din fire și l-a agresat fizic pe David Maftei, susținând că fotbalistul l-a ignorat și nu s-a uitat la el când i-a transmis indicații de la margine.

”Regulile sunt reguli la mine. Indiferent ce jucător este, când îi fac observație, din bunul simț trebuie să se uite la mine. Maftei din nefericire, nu s-a uitat, și a avut vreo trei greșeli de plasament individuale și de aceea l-am atenționat puțin. Foarte dur. Poate trebuia să fiu și mai dur.

Dacă el la 20 de ani nu se uită la un antrenor… Acum fără falsă modestie, dar nu s-a născut un jucător care să nu se uite la mine când vorbesc cu el! Nu se poate aşa ceva! Hai să facem doar aşa şi după aceia vorbim despre reacţia mea. Sau de bunul simţ al jucătorilor?

Să înţeleagă toţi jucătorii, poate vin sau nu mai vin la Oţelul, dar asta e regula de bază, regula succesului echipei Oțelul Galați, care a fost până acum şi în continuare va fi la fel.

Încă nu s-a născut un jucător care să se uite aşa la mine, să strig la el şi să nu se uite la mine, pentru că-l corectez, nu-i spun altceva, să-i corectez jocul lui prost pe care l-a început pe faza defensivă. Trebuie să înveţe, să se adapteze la rigorile fotbalului modern”, a declarat

Domnul Dorinel mi-a zis să fac mai mult, mai mult, mai mult. Știți cum e el, dar nu e nicio problemă. Suntem obișnuiți cu asta. Stilul ăsta te ține în priză 90 de minute, ești foarte concentrat la fiecare fază, în fiecare moment al meciului. Ne simțim foarte bine” – David Maftei, fundaș dreapta Oțelul Galați