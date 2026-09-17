Sport

Dorinel Munteanu nu mai suportă arbitrajele: „Acești tineri nepricepuți nu au nicio treabă cu fotbalul”

Dorinel Munteanu, discurs extrem de dur la adresa arbitrajului din România: „Tineri nepricepuți, sunt pe dinafară!”. Ce l-a deranjat atât de tare pe antrenor
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.09.2026 | 23:57
Dorinel Munteanu nu mai suporta arbitrajele Acesti tineri nepriceputi nu au nicio treaba cu fotbalul
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Dorinel Munteanu nu mai suportă arbitrajele din Liga 2. Foto: Sport Pictures
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Dorinel Munteanu (58 de ani), antrenorul de la CSM Reșița, a fost extrem de supărat pe maniera de arbitraj de la meciul pierdut de echipa sa pe teren propriu cu FC Bacău, scor 0-1, în cadrul etapei cu numărul 7 din Liga 2. La final, fostul internațional român a criticat în mod special lipsa de experiență a arbitrilor delegați la această partidă.

Dorinel Munteanu, extrem de supărat pe arbitraj după CSM Reșița – FC Bacău 0-1 din Liga 2

Este vorba despre „centralul” Raul-Sebastian Bădărău și al patrulea oficial, Alexandru Nicolae Șuvar. În viziunea tehnicianului, cei doi ar fi demonstrat prin modul în care s-au comportat la acest meci că nu ar fi chiar în totalitate puși la curent cu regulamentul aflat în vigoare în prezent. „A fost o manieră de arbitraj catastrofală. Vreau să vedem în general, pentru că nu putem să trecem peste aceste lucruri, deși, până la urmă, cei care au pierdut noi suntem. Eu sunt principalul vinovat. Dar trebuie să discutăm și despre atitudinea și maniera în care s-a arbitrat.

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Cu tentă… Sunt arbitri care trebuie să se îmbunătățească. Sau să vină, cel puțin, să-și facă bine meseria, așa cum încercăm și noi să ne-o facem. Și suntem responsabili de o echipă, de un oraș, de rezultate. Ei nu sunt responsabili de nimic. Asta e situația cel puțin în acest joc. Regulamentul a început să funcționeze cu minutele, cu numărarea, cu tragerea de timp din minutul 85 în sus.

Nu știu unde este balanța. Dar, dacă comentăm ceva, și poate chiar avem dreptate, suntem sancționați. Suntem chemați pe la comisii și așa mai departe. Acești tineri nepricepuți, că mulți sunt tineri, nepricepuți, nu au nicio treabă cu fotbalul. Fără nicio experiență, decât că au autoritatea că sunt îmbrăcați în negru sau în ce culoare au fost astăzi. Și au cartonașe, și au decizii. Restul sunt pe dinafară!”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit liga2.ro. 

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Ce a spus Dorinel Munteanu despre arbitrul de rezervă de la acest meci

În continuare, Dorinel Munteanu a ținut să sublinieze din nou faptul că nu suspectează „jocuri de culise”. Pe de altă parte însă, l-a criticat dur și pe arbitrul de rezervă de la această partidă: „Eu o pun pe nepricepere, fiindcă nu am argumente să spun că sunt rău intenționați. Dar tenta este aceasta. Sunt de foarte mult timp în fotbal și cam le știu, așa, manierele de gestionare, dacă pot să spun așa. Le știu foarte bine.

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Dar ar trebui și ei să fie trași la răspundere, pentru că noi suntem sancționați. Dar, v-am spus, dacă spunem ceva… Și chiar pot să spun că al patrulea arbitru a fost… Nu-l cunosc, nici nu vreau să-l cunosc, e paralel cu fotbalul, și cu regulamentul. Paralel! Nici nu cunosc cine a fost al patrulea arbitru. Și nu vreau să-i cunosc”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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