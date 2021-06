Dorinel Munteanu, critici dure la adresa lui Mirel Rădoi: ”Optimism de la Dumnezeu până înapoi, cu rezultatele stăm mai prost”

Munteanu a criticat atitudinea selecționerului Mirel Rădoi și a oficialilor Federației Române de Fotbal, după startul eșuat din campania de calificare la Cupa Mondială de anul viitor, din Qatar.

Fostul mijlocaș nu găsește motivele pentru care Rădoi și oficialii FRF sunt în continuare optimiști. Analiza fostului internațional, asupra jocului echipei naționale, este și ea devastatoare.

Dorinel Munteanu: ”Nu pot lua două lucruri bune”

Antrenorul de 52 de ani a mărturisit că nu a găsit prea multe momente în în care aceștia să fi arătat că pot să-și învingă adversarele din meciurile din preliminariile Cupei Mondiale.

Dorinel Munteanu este nemulțumit atât de jocul prestat de fotbaliștii selecționați de Mirel Rădoi, cât și de atitudinea staff-ului echipei naționale și a celor din Federație.

”În primul joc cu Macedonia de Nord am scârțâit, nu pot lua două lucruri bune din acel joc. La meciul cu Germania am zis că nu suntem favoriți, bine că am pierdut cu 0-1, am fi putut pierde cu mai mult.

Iar apoi jocul cu Armenia. După meci am văzut aceeași atitudine la persoanele din staff-ul Federației și staff-ul tehnic.

Același optimism de la Dumnezeu până înapoi, dar rezultatele nu știu când vor apărea. Poate îi batem pe Anglia în amical”, a declarat Dorinel Munteanu la .

Când s-au întâlnit ultima oară echipele României și Angliei

În această perioadă echipa națională a României efectuează un stagiu de pregătire în vederea participării la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo.

Până să întâlnească Honduras, Coreea de Sud și Australia în cadrul turneului olimpic de fotbal, ”tricolorii” vor disputa două meciuri test, cu Georgia, respectiv cu Anglia.

Partida împotriva Georgiei este programată miercuri, 2 iunie, pe arena ”Ilie Oană” din Ploiești, iar meciul contra reprezentativei Albionului se va juca pe 6 iunie la Middlesbrough.

Ultima dată când se întâmpla la Euro 2000, în faza grupelor, atunci când tricolorii se impuneau cu 3-2 și obțineau calificarea în ”sferturi”, iar printre marcatori s-a numărat și Dorinel Munteanu.

Palmaresul României în fața britanicilor este pozitiv. Din 11 întâlniri ne-am impus în 3, alte 6 s-au încheiat la egalitate, iar Anglia a câștigat de două ori.