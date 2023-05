Dorinel Munteanu, criză de nervi după Gloria Buzău – Oțelul 1-0: „Gata, m-am săturat, nu mi-e teamă!”

Antrenorul gălățenilor s-a certat cu Adrian Mihalcea la finalul meciului, nervii atingând cote maxime după ce Oțelul Galați, de la a fi la un pas de promovarea directă, a ajuns să fie prinsă din urmă de Dinamo, urmând să afle dacă va promova direct sau nu în ultima etapă din Liga 2, când are nevoie de o victorie cu Unirea Dej, în timp ce Dinamo joacă împotriva lui Poli Iași, echipă deja promovată.

Dorinel Munteanu, criză de nervi după Gloria Buzău – Oțelul

Dorinel Munteanu a fost extrem de nervos după înfrângerea suferită de , mai ales că acum echipa sa este la egalitate de puncte cu Dinamo, urmând să afle după ultima etapă dacă va promova direct în prima ligă.

La finalul meciului, Dorinel Munteanu a refuzat să ofere declarații televiziunilor, spunând că va discuta doar cu presa locală. Acesta s-a certat teribil cu Adrian Mihalcea, cei doi tehnicieni înjurându-se și amenințându-se reciproc.

„Dau interviu doar la televiziunea mea de la Galați, atât. Aaaa, să mă amendeze, să mă suspende. Gata, m-am săturat, nu mi-e teamă!”, a spus Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu acuză jocurile de culise din Liga 2

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, părerea și consideră că există jocuri de culise în Liga 2, cu privire la o apropiere a lui Cornel Șfaițer, președintele lui Poli Iași, de Dinamo.

„E logic să fiu supărat după o înfrângere, dar o sa îmi treacă. Cum trece, vine alt joc, trebuie să ne concentrăm pe jocul de duminică. Nu cred că am jignit pe nimeni dacă mi-am spus punctul de vedere. Dacă alții se simt jigniți sau sunt afectați înseamnă că știu ceva.

Eu mi-am spus punctul de vedere, e normal, cum am spus și după jocul de aseară, acum câteva săptămâni, conducătorul sau președintele lui Poli Iași… E clar că nu se duce nimeni să le spună jucătorilor să piardă meciul, deși eu sunt convins că se mai întâmplă și în zilele noastre”.

„Mi-am spus punctul de vedere pentru că nu e normal când suntem într-o competiție cele trei candidate sau patru. Buzău, Dinamo, Galați și Iași. Un președinte de la cele patru să spune aceste lucruri? Eu fac o conexiune deja periculoasă.

Sunt multe lucruri care se pot întâmpla, de aceea am făcut apel. Nu am dat cu parul! Nu vreau să continui să gândesc ce spun că nu are rost. S-a terminat meciul cu Iași, urmează meciul cu CSA Steaua, apoi cu Dinamo ș.a.m.d”, a mai spus Dorinel Munteanu, la FANATIK SUPERLIGA.