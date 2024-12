Dorinel Munteanu, „dărâmat” după Hermannstadt – Oțelul 1-0: „Sunt îngrijorat, nu-mi explic!”

Oțelul Galați este în cea mai slabă formă de la începutul sezonului. Trupa pregătită de Dorinel Munteanu

Oțelul Galați se afundă în subsolul clasamentului și e tot mai departe de locurile de play-off

Luni seară, echipa antrenată de Dorinel Munteanu s-a deplasat la Sibiu pentru partida împotriva celor de la FC Hermannstadt. Pe o ceață cumplită, echipa lui Marius Măldărășanu a reușit să se impună cu scorul de 1-0 prin golul lui Dragoș Iancu din minutul 26.

ADVERTISEMENT

Astfel, sibienii reușesc să se îndepărteze de ultimele 4 locuri pentru un moment, prelungind criza de la Oțelul Galați.

După Meci, Dorinel s-a arătat foarte dezamăgit de rezultatul negativ din această seară. Tehnicianul de 56 de ani și-a asumat eșecul și s-a arătat bulversat de ceea ce se întâmplă la club, aruncând subtil „săgeți” spre conducerea clubului în ceea ce privește situația financiară: „Concluziile sunt simple, am pierdut jocul meritat. Am avut în față o echipă care a vrut să câștige. Meciul trebuia să fie închis din prima repriză, am avut foarte multe greșeli individual, nu este permis.

ADVERTISEMENT

Clubul nostru trece printr-o perioadă foarte, foarte grea. Sunt îngrijorat. Sunt multe lucruri în mintea mea. Azi ne-am prezentat sub orice critică. Totul a fost haotic, fazele au aparținut adversarilor. Nu îmi explic de ce echipa este într-o asemenea situație.” a declarat supărat Dorinel Munteanu.

Tehnicianul gălățenilor a declarat că el este responsabil de rezultatele fotbalistice, evidențiind acest lucru, ceea ce se traduce ca un atac subtil la conducerea clubului. Dorinel a vrut să evidențieze faptul că Oțelul suferă și pe alte planuri, nu doar pe cel sportiv: „Eu sunt responsabil de rezultate, de rezultatele sportive, pot spune că Oțelul Galați trece printr-o perioadă foarte, foarte dificilă. Am început extraordinar de bine campionatul și dintr-o dată s-a rupt echilibrul din cadrul lotului. Nu mă gândeam la o perioadă așa lungă de joc inconstant al echipei. Jocul echipei e foarte important și noi de foarte mult timp nu jucăm.

ADVERTISEMENT

Eu sunt responsabil de rezultate. Am avut alte calcule în cap. Mai sunt două etape și după vedem ce vom face și pe ce drumuri vom merge.

Nu mă interesează despre oferte, dar până acum nu a venit nicio ofertă. Nu asta e problema din ultimele meciuri. Nu mai avem un obiectiv clar, trebuie să analizăm situația. Un meci greu, e important ca jucătorii noștri să se trezească. E o situație extrem de grea”, a declarat Dorinel Munteanu.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul dorit de Gigi Becali nu l-a ajutat pe Dorinel în această seară

Ajuns pe buzele patronului de la FCSB în ultimele zile, . Folosit de Dorinel Munteanu pe o poziție inedită pentru italian, cea de 9 fals, Cisotti nu s-a descurcat deloc bine și a primit una dintre cele mai mici note dintre toți jucătorii aflați pe teren la această partidă.