Dorinel Munteanu, decizie incredibilă în Csikszereda – Hermannstadt! L-a scos de pe teren în minutul 29, jucătorul s-a dus direct la vestiare. Foto

Prima repriză a duelului dintre Csikszereda și Hermannstadt a adus un moment tensionat pentru oaspeți, asta după ce Dorinel Munteanu a decis să-l schimbe pe Dragoș Albu.
Mihai Alecu
23.02.2026 | 17:49
Moment tensionat între Dorinel Munteanu și Dragoș Albu
Confruntarea dintre Csikszereda și Hermannstadt, din runda cu numărul 28 a SuperLigii, duel care contează foarte mult în economia retrogradării, a produs un moment tensionat între Dorinel Munteanu și Dragoș Albu.

Dragoș Albu nu a rezistat nici 30 de minute în meciul dintre Csikszereda și Hermannstadt. Decizia radicală luată de Dorinel Munteanu

Titularizat de către antrenorul formației din Sibiu, mijlocașul central nu l-a mulțumit pe tehnicianul său și din cauza acestui lucru Dorinel Munteanu a decis să-l schimbe după nici 30 de minute. În locul jucătorului român a fost trimis pe teren Aviel Zargary, fotbalist care a fost transferat în această iarnă de către cei de la Hermannstadt.

Interesant este că Dragoș Albu nu a părut să aibă vreo problemă medicală, iar după înlocuire, frustrat de decizia antrenorului său, jucătorul s-a dus direct la vestiare, fără a mai sta deloc pe banca de rezerve și fără a avea vreo interacțiune cu coechipierii sau cu stafful tehnic.

Hermannstadt a marcat imediat după ce Dragoș Albu a fost înlocuit de Dorinel Munteanu, dar oaspeții au intrat în dezavantaj la pauză

Prima parte a meciului dintre Csikszereda și Hermannstadt a adus 3 goluri, iar gazdele au lovit prima dată. După o lovitură liberă din partea dreaptă, o centrare din partea lui Paszka a fost fix pe capul lui Attila Csuros, iar acesta a marcat simplu, din centrul careului, fiind fără marcaj.

A urmat însă replica oaspeților, care a venit la un minut după ce Dragoș Albu a fost scos de pe teren. O fază prelungită de atac, începută în dreapta, care a dus la o intervenție excelentă din partea lui Pap, a dus mingea la Aurelian Chițu, cel care a reluat din apropiere, sub bară, și astfel a egalat scorul de pe tabelă.

Ultimul cuvânt al primei părți l-a avut însă tot formația pregătită de Robert Ilieș. Cei de la Csikszereda au înscris prin Răzvan Trif, cel care a prins un șut incredibil de la marginea careului. Fundașul stânga nu i-a dat nicio șansă lui David Lazar, cel care a privit cum balonul se duce sub bară.

