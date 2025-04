Dorinel Munteanu, dezvăluire de impact despre Juri Cisotti: ”L-am îndreptat către altă echipă, dar gândul lui a fost la FCSB”

Juri Cisotti a fost adus în România de Dorinel Munteanu, iar italianul a jucat bine la Oțelul Galați și a prins transferul la FCSB. Mijlocașul își continuă evoluțiile excelente și la liderul SuperLigii, iar la emisiunea ”DON Mutu”.

Cum l-a impresionat Juri Cisotti pe Dorinel Munteanu

În ciuda saltului important de la Oțelul la FCSB, Dorinel Munteanu era convins că Juri Cisotti va face față cerințelor. Tehnicianul a vorbit despre calitatea jucătorului italian, dar și a pregătirii fizice pe care a făcut-o sub comanda sa.

”E o poveste lungă cu Cisotti, știm bine că a venit din Liga 3, dar la jucătorii străini contează, în special, caracterul. Ce vor să facă, ce vor să obțină, ce vor să presteze în România, dacă sunt profesioniști, dacă nu sunt.

Nu dau exemplul ultimei echipe pe care am avut-o (n.r. – Sepsi), dar la mine, la Galați, nu am avut nicio problemă cu vreun jucător străin. Cisotti a ieșit în evidență prin muncă, seriozitate, umilință la antrenamentele grele.

Eram convins că se va impune, experiența îl face să se impună la o echipă mai puternică, calitatea lui. Pregătirea a fost unul dintre punctele lui forte”, a declarat fostul internațional, la .

Cisotti și-a dorit tot timpul să ajungă la FCSB

Dorinel Munteanu a recunoscut faptul că la un moment dat l-a sfătuit pe mijlocașul italian să semneze cu Rapid, însă acesta nici nu a vrut să audă și și-a dorit tot timpul să meargă la FCSB. În scurt timp a ajuns unul dintre favoriții lui Gigi Becali, iar patronul a precizat la FANATIK SUPERLIGA că .

”În ultimele luni nu am mai vorbit cu el, dar mi-a mai scris, când a plecat la FCSB. Eu voiam să-l îndrept către altă echipă, dar gândul lui a fost la FCSB. (n.r. – spre Rapid, a avut ofertă?). Da, da, da. Chiar dacă am vrut să-i dau drumul, el avea în cap FCSB-ul și nu am putut să-i scot asta”, a spus el.

În încheiere, antrenorul demis recent de la Sepsi a făcut o scurtă analiză a luptei la titlu și crede că FCSB este favorită certă: ”Mai sunt meciuri de jucat, dar FCSB a învățat să joace consecvent, joacă la rezultat. Înainte dacă FCSB conducea 1-0 pierdeau sau făceau egal, acum câștigă”.