Sport

Dorinel Munteanu, dezvăluiri despre discuția din vestiar înainte de Hermannstadt – FC Botoșani 3-1: „A fost un război”

Dorinel Munteanu s-a declarat mulțumit de victoria pe care echipa sa a obținut-o, 3-1, contra celor de la FC Botoșani, iar tehnicianul sibienilor recunoaște că a fost o discuție importantă purtată înainte de meci.
Mihai Alecu
27.02.2026 | 20:10
Dorinel Munteanu dezvaluiri despre discutia din vestiar inainte de Hermannstadt FC Botosani 31 A fost un razboi
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Dorinel Munteanu după meciul dintre Hermannstadt și Botoșani
ADVERTISEMENT

Hermannstadt a reușit o victorie importantă în etapa cu numărul 29 din SuperLiga, 3-1, în fața celor de la FC Botoșani, și astfel a întrerupt o serie lungă de meciuri în care nu cunoscuse gustul victoriei.

Dorinel Munteanu dezvăluie ce s-a întâmplat înainte de meciul dintre Hermannstadt și FC Botoșani

Dorinel Munteanu spune că au fost inclusiv discuții cu privire la atitudinea echipei și jucătorii au înțeles mesajul pe care l-a transmis. Tehnicianul și-a felicitat elevii, însă a recunoscut că jocul poate să fie la un nivel și mai bun față de ce s-a văzut în partida cu FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

„Aveam mare nevoie de această victorie în fața propriilor suporteri, ca să oprim gândurile negative care s-au abătut asupra echipei. Toată lumea vorbea despre înfrângerile consecutive. Fără falsă modestie, puteam juca și mai bine. Sunt mulțumit de efortul băieților. Sper că au trecut peste blocajul psihologic. Totuși, trebuie să fim foarte atenți, pentru că aceste trei puncte nu rezolvă nimic.

Ne concentrăm acum pe meciul de cupă, pe care îl pregătim cu maximă seriozitate. O să folosesc toți jucătorii în această luptă grea până la finalul campionatului. Nu ne oprim aici. Le-am transmis un mesaj foarte clar: fără atitudine și fără onestitate nu mergem nicăieri. Dacă toată lumea ne considera retrogradați, să nu mai fim victime, să devenim o haită de lupi. Astăzi a fost un război pentru noi și au răspuns prezent”, a spus Dorinel Munteanu la finalul partidei dintre Hermannstadt și FC Botoșani.

ADVERTISEMENT
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în...
Digi24.ro
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho

Hermannstadt încheie sezonul cu un meci pe terenul celor de la Petrolul

Formația sibiană a ajuns la 20 de puncte și este în continuare pe penultimul loc din clasament, deasupra celor de la Metaloglobus și la 8 puncte de Petrolul, prima echipă aflată deasupra liniei de supraviețuire.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: OUT din lupta pentru play-off! Situație neverosimilă în campionatul României
Digisport.ro
S-a terminat: OUT din lupta pentru play-off! Situație neverosimilă în campionatul României

În ultima etapă a sezonului regulat, cei de la Hermannstadt urmează să dea piept chiar cu trupa din Ploiești, în deplasare, meci la care unul dintre cei mai importanți jucători, Cristian Neguț, nu va putea evolua. Dacă bate, formația lui Dorinel Munteanu ar putea începe play-out-ul cu doar 2 puncte de recuperat față de primul loc ce ar aduce salvarea de la retrogradare.

Ordonanța la fel de rea precum o criză economică! Mii de familii de...
Fanatik
Ordonanța la fel de rea precum o criză economică! Mii de familii de români în șomaj, sărăcirea bugetului de stat cu 200 de milioane de euro și blocaj instituțional în orașele României
Leo Grozavu, întrebat în direct de demisie după Hermannstadt – FC Botoșani 3-1....
Fanatik
Leo Grozavu, întrebat în direct de demisie după Hermannstadt – FC Botoșani 3-1. Ce a răspuns antrenorul și avertismentul dat de jucători: „Ne temem de retrogradare!”
Șefii lui Inter s-au decis cu privire la viitorul lui Cristi Chivu după...
Fanatik
Șefii lui Inter s-au decis cu privire la viitorul lui Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă din Champions League! Italienii au aflat tot: „Aceasta este intenția”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E...
iamsport.ro
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E vorba de civilizație'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!