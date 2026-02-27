Dorinel Munteanu, dezvăluiri despre discuția din vestiar înainte de Hermannstadt – FC Botoșani 3-1: „A fost un război”

ADVERTISEMENT

Hermannstadt a reușit o victorie importantă în etapa cu , 3-1, în fața celor de la FC Botoșani, și astfel a întrerupt o serie lungă de meciuri în care nu cunoscuse gustul victoriei.

Dorinel Munteanu dezvăluie ce s-a întâmplat înainte de meciul dintre Hermannstadt și FC Botoșani

spune că au fost inclusiv discuții cu privire la atitudinea echipei și jucătorii au înțeles mesajul pe care l-a transmis. Tehnicianul și-a felicitat elevii, însă a recunoscut că jocul poate să fie la un nivel și mai bun față de ce s-a văzut în partida cu FC Botoșani.

„Aveam mare nevoie de această victorie în fața propriilor suporteri, ca să oprim gândurile negative care s-au abătut asupra echipei. Toată lumea vorbea despre înfrângerile consecutive. Fără falsă modestie, puteam juca și mai bine. Sunt mulțumit de efortul băieților. Sper că au trecut peste blocajul psihologic. Totuși, trebuie să fim foarte atenți, pentru că aceste trei puncte nu rezolvă nimic.

Ne concentrăm acum pe meciul de cupă, pe care îl pregătim cu maximă seriozitate. O să folosesc toți jucătorii în această luptă grea până la finalul campionatului. Nu ne oprim aici. Le-am transmis un mesaj foarte clar: fără atitudine și fără onestitate nu mergem nicăieri. Dacă toată lumea ne considera retrogradați, să nu mai fim victime, să devenim o haită de lupi. Astăzi a fost un război pentru noi și au răspuns prezent”, a spus Dorinel Munteanu la finalul partidei dintre Hermannstadt și FC Botoșani.

Hermannstadt încheie sezonul cu un meci pe terenul celor de la Petrolul

Formația sibiană a ajuns la 20 de puncte și este în continuare pe penultimul loc din clasament, deasupra celor de la Metaloglobus și la 8 puncte de Petrolul, prima echipă aflată deasupra liniei de supraviețuire.

În ultima etapă a sezonului regulat, cei de la Hermannstadt urmează să dea piept chiar cu trupa din Ploiești, în deplasare, meci la care unul dintre cei mai importanți jucători, Cristian Neguț, nu va putea evolua. Dacă bate, formația lui Dorinel Munteanu ar putea începe play-out-ul cu doar 2 puncte de recuperat față de primul loc ce ar aduce salvarea de la retrogradare.