Dorinel Munteanu, discurs dur după eliminarea din Cupa României Betano: „Pentru mine este cea mai dureroasă zi. Nu mai văd luminița de la capătul tunelului”

Formația antrenată de Dorinel Munteanu este eliminată din competiție, asta în condițiile în care în sezonul trecut a jucat finala, contra celor de la Corvinul Hunedoara.

Dorinel Munteanu, discurs dur după ce Oțelul a fost eliminată din Cupa României Betano: „Pentru mine este cea mai dureroasă zi. Nu mai văd luminița de la capătul tunelului”

Oțelul Galați se află într-o situație critică din punct de vedere financiar, iar antrenorul , după ce s-au confirmat zvonurile că Juri Cisotti este dorit de FCSB și .

Rezultatele echipei pe plan sportiv au început să fie și ele în pas cu situația dezastruoasă a clubului, asta după ce Oțelul a ajuns la trei partide consecutive fără victorie. Fără victorie și în SuperLiga României de trei jocuri, echipa lui Dorinel pierde teren și în lupta pentru play-off.

Imediat după fluierul final al partidei cu Sepsi, Dorinel Munteanu a avut un discurs dur la adresa jucătorilor, dar fostul mare internațional român a vorbit și despre gravele probleme financiare cu care se confruntă clubul din Galați.

„Gânditor am fost tot timpul. Mi-aș fi dorit să înțeleagă băieții că în ultimele două jocuri trebuia să arătăm mai bine. Le-am terminat în genunchi. M-aș pune în locul suporterilor care au fost și astăzi la stadion, deși jocul a fost fără miză, era imposibil ca celelalte rezultate să ne ajute. Era prea frumos, dar nu ne-a ajutat jocul nostru. Din păcate avem o nouă deplasare la Cluj, un meci foarte greu cu CFR, nu știu ce rost mai are această deplasare.

Jocul nu ne dă speranțe absolut deloc, jucătorii sunt în vacanță, altă explicație nu pot să găsesc, am spus tot felul de lucruri ca să îi protejez. Până la urmă astăzi a fost vorba de atitudine, de caracter, s-a văzut cât de mult țin, nu toți jucătorii, la acest club. Sunt foarte dezamăgit, după trei ani și jumătate pentru mine este cea mai dureroasă zi. Am mai pierdut jocuri, dar astăzi parcă nu m-am simțit așa niciodată. Ultimul joc, cel cu UTA Arad, am avut în ambele reprize cele mai multe ocazii”, a început Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu „Suntem într-o situație destul de critică. Nu pot să îmi ascund amărăciunea”

„Astea țin numai de atitudinea jucătorilor, pentru că la antrenament se lucrează foarte bine, La o fază fixă nu trebuie să ai prea multă carte ca să îți marchezi adversarul direct. Cum am fost responsabil la acest club de toate rezultatele de trei ani și jumătate, așa sunt și acum când este un moment greu. Am spus de mai bine de 5 săptămâni că avem probleme, toată lumea a râs de mine. Când spuneam ceva de problemele financiare, râdeau de mine.

Uite că aceste probleme s-au acutizat, s-au adâncit tot mai mult și suntem într-o situație destul de critică. Nu știu ce minune să mai vină de la Dumnezeu ca să intrăm în normalitate. Deși unii oameni care sunt lângă noi au făcut și fac eforturi, mă refer la primar și la Consiliul Local, care ei singuri ne-au ajutat, plus sponsorii care au fost alături de mine la club. Nu pot să îmi ascund amărăciunea, necazul, nevoile. Să tac nu se poate”, a continuat antrenorul celor de la Oțelul Galați.

„Pentru mine este o umilință”

„Dacă trebuie să vorbesc mai mult despre rezultatele acestei echipe, suntem și noi vinovați. Dar sunt și alți factori care țin de performanța fotbalului. Foarte mulți jucători ne pot părăsi în această iarnă. Planul a fost cum a fost și până acum, pe hârtii, bugetul l-am avut. Dar cu o hârtie nu poți să faci nimic. Cred că dacă eu sunt principalul responsabil pentru rezultate, cred că și ceilalți parteneri sau sponsori oficiali trebuie să fie lângă echipă. În fotbal nu merge fără investiții.

Niciodată nu am avut un buget fix, pentru că nu am avut pe ce să mă bazez. Tot timpul am trăit de pe o zi pe alta. Lumea care ar trebui să audă aceste lucruri, le spun în cunoștință de cauză, am fost direct implicat. Niciodată Oțelul nu a avut un buget stabilit de la bun început. Nu știu dacă jucătorii vor avea bani de sărbători, așteptăm, cum am așteptat 7-10 luni, așa și acum. Nu știu cu câți să fac deplasarea după această umilință, pentru mine este o umilință”.

Dorinel Munteanu: „Chiar nu mai văd luminița de la capătul tunelului”

„Nu am trăit în trei ani și jumătate așa zi cum am trăit-o astăzi. Au fost foarte puțini spectatori pe stadion, dar au fost foarte mulți care au privit probabil la televizor. E o dezamăgire mare și îmi cer scuze pentru tot orașul, pentru că această echipă este a orașului. Pentru asta mă necăjesc, nu pentru altcineva. Chiar nu mai văd luminița de la capătul tunelului. Suntem la final de an, în care mi-am pus speranțe și îmi făceam calcule, eu ca antrenor, la mai multe puncte.

Situația cealaltă este dezastruoasă. Sunt destule luni de întârziere (n. r. salarii restante). Acest club a trăit prin sprijinul mai multor oameni de bună credință, dar nu se poate fără să investești în fotbal. Nici vorbă de cantonament! Un cantonament minim la Vatra Dornei este 15.000-18.000 de euro. Noi ne gândim dacă avem bani de deplasare la Cluj. Dacă nu era Consiliul Local și domnul primar, de mult nu mai aveam acești bani să facem deplasările.

Cuvântul meu în trei ani și jumătate a fost cuvânt la această echipă. Acești jucători au stat pe cuvântul meu la echipă. Niciodată nu s-a întâmplat să treacă 2-3 săptămâni fără să le achit datoriile, chiriile. Performanță fără bani nu merge”, a încheiat Dorinel Munteanu.