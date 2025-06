Dorinel Munteanu, dorit de o echipă din SuperLiga! Ce echipă l-a contactat după plecarea cu scandal de la Sepsi

Dorinel Munteanu , iar de atunci tehnicianul român este liber de contract. Chiar și așa, „Neamțul” nu are de gând să stea foarte mult timp departe de fotbal și deja a negociat cu un club din SuperLiga.

Dorinel Munteanu, în negocieri cu Metaloglobus București

Metaloglobus a produs unul dintre șocurile acestui sezon și . Deși a realizat ceva fantastic alături de gruparea bucureșteană, Ianis Zicu a plecat de la echipă și l-a înlocuit pe Gică Hagi la Farul Constanța.

este acum în căutarea unui antrenor, iar Dorinel Munteanu este una dintre variantele luate în calcul de oficialii clubului. Potrivit , joi a avut loc o rundă de negocieri între cele două părți, dar nu s-a ajuns la un numitor comun.

În sezonul recent încheiat, Dorinel Munteanu a pregătit-o pe Oțelul Galați până la finalul anului 2024, dar și-a dat demisia de la echipă din cauza gravelor probleme financiare pe care le-a tot semnalat în ultimele luni.

În 2025 a revenit în prim-plan și a semnat cu Sepsi Sfântu Gheorghe, dar pe banca covăsnenilor, care în cele din urmă în liga secundă.

5 meciuri a rezistat Dorinel Munteanu pe banca lui Sepsi OSK

4 înfrângeri și un rezultat de egalitate au fost rezultatele obținute de acesta

Ce spunea Laszlo Dioszegi în presa maghiară după plecarea lui Dorinel Munteanu

„Numirea lui Munteanu a fost o idee proastă. Din nefericire, trebuie să recunoaștem asta, însă am fost forțați la acel moment să facem asta. Cu greu am fi găsit atunci antrenori disponibili, care să fie dispuși să preia echipa noastră.

Din nefericire, Munteanu are o abordare complet diferită față de ceea ce echipa noastră este capabilă să facă. Noi am avut însă încredere în el că va redresa echipa. A pierdut patru dintre cele cinci meciuri și nu am avut de ales. A trebuit să facem încă o schimbare”, a spus patronul lui Sepsi.