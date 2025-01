Dorinel Munteanu, dorit înapoi în SuperLiga! Ce răspuns a dat antrenorul

„Neamțul” este liber de contract în prezent, însă Tehnicianul a vorbit despre o propunere chiar din Superliga.

Dorinel Munteanu, dorit înapoi în Superliga

Sub comanda lui Dorinel Munteanu, echipa Oțelul Galați a revenit din Liga 3 pe prima scenă a fotbalului din România. Ba mai mult, moldovenii s-au bătut chiar pentru Cupa României, pierdută însă în finala cu Corvinul Hunedoara după loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Anul 2025 a început pentru Oțelul cu o schimbare majoră. Dorinel Munteanu a plecat, iar locul său a fost preluat de Ovidiu Burcă. Fostul internațional român a dezvăluit că cei de la FC Botoșani l-au dorit insistent.

„Eu vreau pe termen lung, nu sunt pompier să semnez pe 6 luni!”

„Au fost discuții în Superliga, dar și niște oferte de la alte proiecte. Am vorbit cu domnul Iftime, m-a sunat înainte să-l pună pe Leo, dar am zis că nu pot prelua echipa pentru că sunt obosit psihic.

ADVERTISEMENT

Și nu pe 6 luni plus un an. Eu vreau pe termen lung, nu sunt pompier să semnez pe 6 luni. Am mai făcut asta și nu vreau să repet greșeala. Nu-mi fac probleme că nu-mi găsesc echipă”, a declarat Dorinel Munteanu, pentru

Dorinel Munteanu vrea un proiect serios

Dorinel Munteanu este un adevărat exemplu atunci când vine vorba de muncă și seriozitate. Antrenorul român vrea să se alăture unui proiect care să îndeplinească valorile pe care le caută: „Nu pot să spun că mai vreau o echipă de Liga 3!

ADVERTISEMENT

Mă gândesc la orice ofertă unde se dorește performanță pe termen mediu și lung, nu pe termen scurt. În fotbal nu poți face performanță așa, din punctul meu de vedere, doar sporadic”, a declarat recent Dorinel Munteanu, pentru

Ovidiu Burcă, reacție după debutul oficial pe banca Oțelului

Ovidiu Burcă și-a început mandatul oficial la Oțelul cu o remiză. În etapa a 22-a din Superliga, Oțelul a primit vizita celor de la Petrolul Ploiești, acolo unde Adrian Mutu l-a înlocuit pe Mehmet Topal tot în această iarnă.

ADVERTISEMENT

După remiza albă dintre cele două, Burcă a declarat că: „Nu a fost ușoară pentru noi perioada asta. E un nou început! Mă bucură că nu am primit gol și trebuie să fim uniți”.

11 este locul ocupat de Oțelul Galați în Superliga

25 de puncte au moldovenii după 22 de etape