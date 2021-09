Dorinel Munteanu explică victoria din Islanda: „Abordarea jocului a fost realistă!”. Avertisment: „Cu Macedonia va fi mult mai greu!”. Exclusiv

Echipa națională a făcut cel mai bun meci din mandatul lui Mirel Rădoi și visează în continuare la locul doi, care ne duce la barajul de calificare la Campionatul Mondial din Qatar 2022.

Mirel Rădoi după barajul de calificare la EURO 2020, iar șansele la locul doi , însă Cornel Dinu consideră că Islanda , iar României îi lipsește în continuare o formulă de joc.

Concluziile lui Dorinel Munteanu după meciul cu Islanda: „Jocul de atac-apărare a funcționat, am făcut ambele faze”

Fostul membru al Generației de Aur a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre meciul României din Islanda și a analizat șansele de calificare ale României de pe locul al doilea: „Chiar mi-a plăcut meciul ăsta cu Islanda! Ne-am prezentat bine, chiar dacă islandezii nu mai sunt echipa din urmă cu un an. Băieții au făcut o partidă foarte bună atât ca rezultat cât și ca joc. Cu această victorie sigur că șansele noastre au crescut, mai ales că înaintea jocului nu mai aveam mari speranțe.

Acum ne gândim și la jocul rezultatelor ca Armenia să nu câștige, iar noi să batem în Macedonia. Ar fi un pas foarte mare spre ocuparea locului doi. Nu cred că e niciun dubiu că Germania va termina pe primul loc în grupă”.

Cu toate acestea, „Munti” nu se entuziasmează foarte mult și spune lucrurilor pe nume în privința valorii din acest moment a islandezilor, care sunt departe de echipa care elimina România la baraj în urmă cu un an: „Islanda nu e cea de la baraj”.

Ce consideră Dorinel Munteanu că s-a schimbat de la meciul cu Islanda din urmă cu un an: „Abordarea jocului a fost diferită”

Fostul mare jucător al echipei naționale consideră că principala schimbare în jocul naționalei față de meciul cu Islanda din barajul de calificare la EURO 2020 a fost la nivel de strategie: „Abordarea jocului a fost diferită față de atunci.Mai realistă și mai aproape de ceea ce știm noi să jucăm. Nu o echipă super ofensivă”.

Dorinel Munteanu se întoarce la lucrurile care au caracterizat echipa națională în perioada Generației de Aur: „Noi am fost mereu o echipă foarte bine organizată, care prin calitățile jucătorilor am ieșit în evidență, dar noi nu am fost în primul rând o echipă compactă, muncitoare și rezultatul final ne-a aparținut mereu.

Așa a fost și în jocul cu Islanda. Nu am avut nu știu câte ocazii și un procent zdrobitor de posesie. Nu ne-am aruncat în atac să dăm posibilitatea adversarului să fie periculos și ne-am apărat cum trebuie”.

Avantajul macedonenilor contra României: „Au jucători mult mai experimentați!”

Dorinel Munteanu se gândește deja la meciul cu Macedonia de Nord, care ne poate propulsa drept favoriți în lupta pentru locul al doilea: „Meciul cu Liechtenstein cred că nu va fi o problemă, dat trebuie să fim foarte concentrați. Jocul care ne va duce în cărți 100% e cel din Macedonia de Nord, unde eu cred că va fi un meci mult mai greu decât cel cu Islanda. Macedonia are jucători mult mai experimentați, care știu ce pot. I-am văzut și la meciul direct și la Campionatul European. Dacă vom câștiga acolo suntem favoriți pentru locul doi. Apoi urmează cu Armenia acasă, unde în mod normal nu ai voie să faci niciun pas greșit”.

Actualul antrenor al celor de la Oțelul Galați e de părere că meciurile cu Austria și Islanda au fost cele mai bune ale naționalei în mandatul lui Mirel Rădoi: „Nu știu dacă a fost cel mai bun joc din mandantul lui Mirel Rădoi. E la bătaie cu meciul din Austria, când am câștigat cu 3-2. Noi însă trebuie să repetăm acest joc bun”.

În cazul unei victorii în Macedonia de Nord, Dorinel Munteanu consideră că se poate vorbi despre reviriment al echipei naționale a României: „Chiar dacă l-au pierdut pe Pandev și antrenorul de la EURO 2020, Igor Angelovski, nucleul de jucători este același. Trebuie să fim foarte atenți și eu nu m-aș lua după rezultatul de ieri, fiindcă să nu uităm că Armenia este o echipă greu de învins și am simțit-o pe pielea noastră. Dacă batem în Macedonia putem vorbi întradevăr despre o revenire a echipei naționale”.

Ce jucători a remarcat Dorinel Munteanu

Fostul internațional român e de părere că Florin Niță a fost unul dintre cei mai buni tricolori, însă l-a remarcat pe căpitanul Vlad Chiricheș, ale cărui evoluții de la ultimele partide nu l-au încântat pe Dorinel Munteanu: „Am avut în Niță din nou un portar inspirat, care ne-a scos de vreo două-trei ori. Nu am primit gol, dar la nivelul ăsta nu poți să nu îi dai adversarului nicio șansă de a marca. E imposibil. Trebuie găsite soluții și mai bine și putem crea o linie de apărare mult mai solidă prin omogenizarea jucătorilor. Mi-a plăcut echipa, nu un jucător în special.

Jocul de atac-apărare a funcționat, am făcut ambele faze. Ne-am apărat organizat. Un plus pentru Chiricheș, care până acum sincer nu m-a impresionat, dar în acest meci prin jocul său și în felul în care s-a impus și a ajutat echipa și pe plan ofensiv, a fost întradevăr un căpitan de echipă”.

Dorinel Munteanu a remarcat și evoluția celor trei jucători care au debutat într-un meci oficial la echipa națională: „Mi-au plăcut debutanții. Sorescu a avut personalitate, încredere și putea să marcheze. A avut două ocazii și a fost inspirat. Rațiu la fel. S-a comportat bine pe faza defensivă. Mirel a ales primul unsprezece bine. Markovici poate să ajute echipa națională, e un jucător interesant, chiar dacă nu mi-a ieșit în evidență foarte mult, dar Rădoi probabil urmărește mult mai bine jucătorii. Mi-aș dori ca cei convocați să mai vină la echipa națională și să continue. Ăsta e scopul”.

Dorinel Munteanu salută schimbările lui Mirel Rădoi: „Au fost făcute exact după cursul jocului”

Dorinel Munteanu îl laudă pe selecționer, care din punctul său de vedere a nimerit toate schimbările de această dată: „Schimbările au fost făcute de Rădoi exact după cursul jocului. Nu au fost schimbările făcute de dragul de a schimba, ci au fost făcute ținând cont de necesitățile jocului. Și a funcționat așa cum trebuia să funcționeze de la început. Rezultatul primează și trebuie să faci schimbări în acest sens. Toate schimbările au funcționat. Jocul le dictează întotdeauna”.

În privința problemelor din compartimentul ofensiv, unde și s-au accidentat, Dorinel Munteanu e de părere că România nu are nevoie de un număr mare de atacanți, dar e nevoie să fie convocat un vârf pentru meciul cu Macedonia de Nord: „Absolut trebuie chemat un atacant, însă nu cred că o să o facă Rădoi până la meciul cu Liechtenstein. Noi nu trebuie să avem cinci atacanți ca să câștigăm jocuri. Putem să jucăm cu un nouă fals și nu cred că e o urgență. Acum el știe cum abordează cele două jocuri.

Despre meciul de duminică cu Liechtenstein: „Jucătorii Germaniei au spus că a fost un meci atipic cu Liechtenstein și așa va fi și la noi. Ei au numai de câștigat din meciurile cu Germania și România. Au făcut anti-joc și cu puțin noroc puteau să îi chinuie și mai mult pe nemți. Așa că și cu noi va fi un joc asemănător. Chiar dacă ar fi surprinzător, eu cred că e bun și 1-0 pentru noi. Pe noi punctele ne interesează și nu spectacolul în acest moment.

Despre șansele de calificare la Campionatul Mondial din Qatar: „Șansele de calificare la Campionatul Mondial au crescut. Noi trebuie să terminăm pe locul doi și vom vedea ce adversari vom întâlni la baraj. Noi trebuie să ajungem pe locul doi și apoi să vorbeam. Avem o șansă și ne-am revenit din pumni. Vom vedea după aceste două meciuri”, a spus Dorinel Munteanu în exclusivitate pentru FANATIK.