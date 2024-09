Dorinel Munteanu, furios după eliminarea din Gloria Buzău – Oțelul 0-0: „Nu pot să cred că toate aceste lucruri se întâmplă înaintea partidei cu Dinamo”

în primul meci al zilei de sâmbătă din SuperLiga României. Formația antrenată de Dorinel Munteanu a rămas și de această dată neînvinsă în campionat, dar tehnicianul echipei din Galați nu a fost încântat de jocul elevilor săi.

Dorinel Munteanu: „Nu suntem la balet, este un sport de bărbați”

Oțelul Galați a rămas neînvinsă și după etapa a noua în SuperLiga României, iar formația antrenată de Dorinel Munteanu nu a primit gol în ultimele trei meciuri disputate. În ultimul meci jucat, gălățenii au remizat pe terenul Gloriei Buzău, după un joc lipsit de spectaculozitate.

La debutul lui Eugen Neagoe pe banca gazdelor, Oțelul s-a chinuit să ducă mingea în careul de 16 metri al buzoienilor, iar pe final echipa lui Dorinel Munteanu a rămas și în inferioritate numerică după eliminarea lui Nikola Stevanovic.

La finalul partidei, Dorinel Munteanu a fost vizibil nemulțumit de decizia arbitrului, dar și de jocul prestat de echipa sa.

„Prin venirea noului antrenor și al câtorva jucători, am fost surprinși. Consider că am dominat jocul, însă am ales greșit în formula de start jucătorii de atac. Îmi asum responsabilitatea, voiam mai multă consecvență în acțiunile de atac. Deși am controlat jocul total, nu am ajuns în fața porții.

Jucătorii pe care i-am schimbat nu s-au ridicat la nivelul pretențiilor mele, s-au făcut mai multe greșeli în prima repriză. Budescu ne-a creat cele mai mari probleme, însă nu sunt mulțumit.

Obiectivul meu era să câștigăm cele trei puncte. Orice jucător trebuie susținut, Maciel, față de începutul de campionat, este pe un drum bun.

Problema nu este la Maciel. Ca să ajungi în fața porții, să ai ocazii, trebuie să contribuie mai mulți jucători. Un punct este un punct, însă nu sunt mulțumit, ne așteaptă o partidă grea cu Dinamo, precum și un program extrem de greu, Dinamo, Rapid, Craiova, CFR. Încă o dată, ca să câștigi jocuri trebuie să marchezi și să fii mult mai insistent pe partea ofensivă. Am avut oportunitatea de a marca, însă ultima pasă a fost greșită și nu am realizat să marcăm” , a spus Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu: „Arbitrajul a fost cel puțin 5% de partea gazdelor”

Antrenorul Oțelului a vorbit și de partida cu Dinamo, una dintre cele mai în formă echipe din acest moment în SuperLiga României. Bucureștenii , iar tehnicianul oțelarilor este îngrijorat de faptul că pentru acest meci nu va avea la dispoziție unul dintre cei mai buni apărători ai săi.

„Cred că echipa gazdă este mulțumită de acest punct. Privind cartonașul roșu, nu poți să dai cartonaș roșu acolo, nu suntem la balet, este un sport de bărbați. Cum respectăm și noi arbitrii, trebuie să îmbunătățească și ei unele lucruri.

Nu cred că a fost un fault atât de dur încât să îi dea cartonaș roșu. Pentru meciul următor, nu îl am disponibil pe unul dintre cei mai buni fundași ai noștri. Arbitrajul a fost cel puțin 5% de partea gazdelor. Nu pot să cred că toate aceste lucruri se întâmplă înaintea partidei cu Dinamo”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit GSP.