Dorinel Munteanu iese la atac: „Le transmit asta cârcotașilor!”

Dorinel Munteanu a revenit în SuperLiga și nu a uitat să le răspundă tuturor celor care l-au arătat cu degetul în ultimul timp. Ce mesaj a avut antrenorul român pentru contestatari.

Dorinel Munteanu, mesaj acid pentru contestatarii săi

Hermannstadt a făcut o primă parte de sezon extrem de slabă, motiv pentru care echipa din Sibiu se află acum în zona „fierbinte” a clasamentului. Conducerea a decis să schimbe antrenorul.

După ce pe banca formației „Neamțul” și-a amintit de cei care l-au acuzat că a fost în spatele retrogradării clubului Sepsi, așa că le-a răspuns.

„Nu vreau să mai discut despre fosta echipă, Sepsi. Pentru că atunci mai erau nouă jocuri și eu sunt foarte dezamăgit când cunoscătorii de fotbal sau cei care judecă prezența mea la Sepsi mi-au pus în spate retrogradarea.

Atât timp cât eu am stat doar o lună de zile… Eu cred că e nedrept și nu e fairplay să mi se pună mie în cârcă acea retrogradare. V-am spus ce am găsit acolo, e cu totul și cu totul diferit aici. Am mai multe jocuri în față, o perioadă de transferuri.

Așa că le transmit acestor cârcotași să fie mai inteligenți sau cumpătați atunci când deschid gura", a spus Dorinel Munteanu

Ce a spus Dorinel Munteanu la prezentarea sa oficială la Hermannstadt

Pe lângă gândurile bune cu care a venit la echipă, dar și pe lângă legătura specială pe care o are cu orașul Sibiu,

„Îmi doresc ca împreună cu stafful, cu jucătorii și cu conducerea să readucem echipa la identitatea pe care a avut-o în ultimii ani, să fim o echipă puternică, de temut în campionatul României”, a spus, printre altele, Dorinel Munteanu la prezentarea sa.