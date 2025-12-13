Sport

Dorinel Munteanu iese la atac: „Le transmit asta cârcotașilor!”

Dorinel Munteanu a avut un mesaj important pentru contestatarii săi. Ce le-a transmis noul antrenor de la Hermannstadt celor care l-au criticat în ultima perioadă.
Mihai Dragomir
13.12.2025 | 11:30
Dorinel Munteanu iese la atac Le transmit asta carcotasilor
ULTIMA ORĂ
Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru cei care l-au contestat. Ce a transmis antrenorul. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu a revenit în SuperLiga și nu a uitat să le răspundă tuturor celor care l-au arătat cu degetul în ultimul timp. Ce mesaj a avut antrenorul român pentru contestatari.

Dorinel Munteanu, mesaj acid pentru contestatarii săi

Hermannstadt a făcut o primă parte de sezon extrem de slabă, motiv pentru care echipa din Sibiu se află acum în zona „fierbinte” a clasamentului. Conducerea a decis să schimbe antrenorul.

ADVERTISEMENT

După ce l-au dat afară pe Marius Măldărășanu, pe banca formației a fost instalat chiar Dorinel Munteanu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. „Neamțul” și-a amintit de cei care l-au acuzat că a fost în spatele retrogradării clubului Sepsi, așa că le-a răspuns.

„Nu vreau să mai discut despre fosta echipă, Sepsi. Pentru că atunci mai erau nouă jocuri și eu sunt foarte dezamăgit când cunoscătorii de fotbal sau cei care judecă prezența mea la Sepsi mi-au pus în spate retrogradarea.

ADVERTISEMENT
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Digi24.ro
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump

Atât timp cât eu am stat doar o lună de zile… Eu cred că e nedrept și nu e fairplay să mi se pună mie în cârcă acea retrogradare. V-am spus ce am găsit acolo, e cu totul și cu totul diferit aici. Am mai multe jocuri în față, o perioadă de transferuri.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani

Așa că le transmit acestor cârcotași să fie mai inteligenți sau cumpătați atunci când deschid gura”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit Sport Total FM. 

Ce a spus Dorinel Munteanu la prezentarea sa oficială la Hermannstadt

Pe lângă gândurile bune cu care a venit la echipă, dar și pe lângă legătura specială pe care o are cu orașul Sibiu, Dorinel Munteanu a transmis cât se poate de clar că vrea să readucă Hermannstadt în rândul echipelor puternice din campionat.

ADVERTISEMENT

„Îmi doresc ca împreună cu stafful, cu jucătorii și cu conducerea să readucem echipa la identitatea pe care a avut-o în ultimii ani, să fim o echipă puternică, de temut în campionatul României”, a spus, printre altele, Dorinel Munteanu la prezentarea sa.

Time-out la Campionatul Mondial! FIFA a luat decizia care poate schimba fotbalul
Fanatik
Time-out la Campionatul Mondial! FIFA a luat decizia care poate schimba fotbalul
Universitatea Craiova sună adunarea înaintea meciului decisiv cu AEK Atena din Conference League....
Fanatik
Universitatea Craiova sună adunarea înaintea meciului decisiv cu AEK Atena din Conference League. Cât costă deplasarea fanilor în capitala Greciei
Cu ce echipă ține, de fapt, Vali Moraru! Ce favorită are în Dinamo...
Fanatik
Cu ce echipă ține, de fapt, Vali Moraru! Ce favorită are în Dinamo – FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cutremurător! Fostul căpitan din SuperLiga a ajuns să cerșească pe străzi: 'Îl știam...
iamsport.ro
Cutremurător! Fostul căpitan din SuperLiga a ajuns să cerșească pe străzi: 'Îl știam cu bani. A ajuns boschetar, mi-a cerut un leu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!