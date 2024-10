Dorinel Munteanu îi răspunde lui Adrian Mutu: “Sunt luat de prost! Săpunaru la 20 de ani comenta la antrenor?”

din meciul cu Dinamo, în presă încă mai apar reacții la adresa antrenorului de la Oțelul Galați. legată de gestul lui Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu îi răspunde lui Adrian Mutu: “Săpunaru la 20 de ani comenta la antrenor?”

în cadrul celei mai noi emisiuni marca FANATIK, DON MUTU, Dorinel Munteanu a ținut să ofere un răspuns pe măsura reacției “Briliantului”.

Golgheterul all-time al naționalei României, cu 35 de goluri, la fel ca Gică Hagi, l-a criticat pe antrenorul Oțelului pentru ieșirea necontrolată asupra lui Maftei și a dat un exemplu care l-a supărat pe fostul component al Generației de Aur.

“Nu există om care nu greșește. Eu mă duc la Comisie cu sufletul curat. Dar să plătesc amenzi sau să fiu suspendat pentru un gest… Nu e răutate. La mine nu există agresivitate. Mai există agresivitate verbală, mai spun la nervi, dar agresivitate fizică niciodată!

S-a spus că dacă era Săpunaru aveam nu știu ce luptă… Păi, Săpunaru la 20 de ani comenta la antrenor? Hai să fim serioși! Am luat-o razna cu toate aceste comentarii!

Acum cu Adi Mutu… Ce să-i transmit eu? Să mă iau cu el? Nu. El a venit cu argumente contra mea. Eu nu am zis nimic. Îi doresc să revină pe teren.

“Sunt luat de prost!”

Două săptămâni s-a vorbit doar de Dorinel. Băi, oameni buni, suntem într-o lume civilizată. Bun, am făcut o greșeală.

Sufăr pentru ce am făcut. Îmi pare rău. Mi-am cerut iertare echipei. Mai greșesc și eu, dar să fiu luat în colimator… Dar să fiu luat de prost?

Eu sunt luat de prost de toți oamenii care au puterea să comenteze. Sunt luat de prost! Bun, o zi, două, 5.. De două săptămâni se vorbește de mine”, .

Munteanu, înainte de a fi judecat la Comisia de Disciplină: “Eu sunt curat sufletește”

“Să mă ierte Dumnezeu, acum toate camerele sunt pe mine. Acum toată lumea comentează ce face Dorinel Munteanu. Eu spun că aș vrea ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și să se uite în ograda lor. Să nu se mai uite la mine, că poate…

Vreau să îmi cer iertare dacă au fost deranjați colegii mei de generație. Eu nu am spus că nu am prieteni în Generația de Aur. Eu am spus că nu sunt prieten cu cei care m-au criticat, pentru că 99% din cei din generația mea nu au spus un cuvânt contra mea.

Dar mi s-au răstălmăcit cuvintele, iar colegii mei din Generația de Aur au devenit dușmani. Nu. Eu voi fi toată viața cu ei. Sau coleg cu ei. Niciodată Dorinel nu a spus ceva de rău la adresa unui coleg”, a mai spus antrenorul Oțelului la conferința de presă după meciul cu Universitatea Craiova 1-1.

Declarația lui Mutu care l-a făcut pe Dorinel Munteanu să-i dea replica: “Dacă îi făcea asta lui Săpunaru, probabil încă era spitalizat”

“E exagerat acolo. Am auzit ce a spus și Dorinel. E un copil de 20 de ani. Strigându-l de trei ori și neuitându-se la el, probabil în tensiunea meciului a avut reacția asta. Dar nu e nimic grav. Se mai înâmplă. E fotbal, suntem bărbați.

Nu ai timp să dezvolți prea mult un subiect când ești în timpul meciului. Problema lui Dorinel e ce face după ce se întâmplă și se ia la trântă cu toată lumea. Eu cred că dacă îi făcea lucrul ăsta lui Săpunaru, acum probabil încă era spitalizat. Sau lui Ganea”, a declarat “briliantul”, în cadrul show-ului DON MUTU.