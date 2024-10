Dorinel Munteanu, înainte de a fi judecat la Comisia de Disciplină: ”Doar Dumnezeu e fără greșeală”. Ce a spus după Oțelul – Universitatea Craiova 1-1

. Scorul final a fost 1-1. Partida a fost una extrem de echilibrată, ambele echipe ratând ocazii importante. La final, Dorinel Munteanu a declarat că este de părere că echipa sa merita victoria.

Oțelul Galați – Universitatea Craiova 1-1

Echipa lui Dorinel Munteanu a deschis scorul rapid. Jurić a înscris un gol de zile mari, cu călcâiul. Nu după mult timp, oltenii au egalat. Ștefan Baiaram a trimis mingea în poartă după foarfeca lui Badelj.

Oțelul și Craiova rămân în urma liderului Superligii, Universitatea Cluj. Ardelenii au remizat și ei în primul meci al zilei de sâmbătă, în partida cu Unirea Slobozia. Rezultatul de la Galați pare unul echitabil.

Dorinel Munteanu, dezamăgit după meciul cu Universitatea Craiova

Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Oțelul, a lăudat evoluția jucătorilor săi din meciul cu Universitatea Craiova. Acesta este de părere că echipa sa merita cele 3 puncte. În plus, antrenorul gălățenilor a vorbit și despre situația din clasament, dar și despre jucătorii accidentați.

„Categoric, nu sunt fericit cu acest punct. Am pierdut 2 puncte. Știm cu toții ce înseamnă Universitatea Craiova, dar echipa noastră a fost cu siguranță mai bună. Asta totuși nu trebuie să spun eu, pentru că s-ar spune că sunt subiectiv. Am avut un joc foarte bun. Știam că vom întâlni un adversar periculos, dar nu i-am lăsat să miște. Mergem înainte, chiar dacă avem 4 egaluri consecutive. Eu consider că puteam câștiga toate cele 4 meciuri. Ce să spun… nu sunt mulțumit, dar trebuie să le mulțumesc băieților că au făcut tot ce au putut. Noi mergem mai departe.

Noi respectăm foarte mult adversarii noștri, dar tot ceea ce facem la această echipă este să ne perfecționăm. Ne antrenăm de la faza defensivă la cea ofensivă.

Mă aștept ca toți jucătorii noștri să marcheze. Jurić a avut o ocazie mare și cu Rapidul. Ne lipsește, totuși, inspirația în fața porții, acea secundă în care cineva să-l depășească pe adversar. Sunt momente și momente. E și stres, și presiune, și oboseală.

Dacă ar fi să găsesc ceva negativ din acest meci, ar fi faza golului Craiovei. Am făcut un cadou. Nu este permis. Au fost câteva greșeli consecutive. Nu trebuia ca Stefanovic să piardă marcajul. În fotbal se mai întâmplă. Trebuie să scăpăm de aceste greșeli totuși. Am avut ocazii.

A fost un joc între două echipe care își justifică poziția în clasament. Sub nicio formă nu ne gândim de acum la finalul campionatului. Mai sunt foarte multe puncte puse în joc. Fiecare meci va fi greu. Noi ne vom juca șansa până la capăt, deși unii sunt răutăcioși și invidioși și nu recunosc calitatea echipei noastre.

O să se recupereze Cissé și Tomasevic. Facem eforturi ca, la reluarea campionatului, toți cei 28 de jucători să fie apți de joc”, a explicat Dorinel Munteanu după Oțelul Galați – Universitatea Craiova 1-1.

Dorinel Munteanu: „Fiecare om greșește. Doar Dumnezeu e fără greșeală”

La finalul interviului, Dorinel Munteanu a vorbit și despre evenimentele recente care s-au petrecut. Tehnicianul celor de la Oțelul va fi judecat la comisia de disciplină după Antrenorul a declarat că va accepta orice sancțiune.

„Eu nu am ce să transmit comisiei. Fiecare om greșește. Doar Dumnezeu e fără greșeală. Comisiile își fac treaba. Dacă am greșit, voi plăti. Vom vedea ce vor decide. Nu e normal să fiu judecat după o sesizare a oamenilor care comentează meciul. Toate cuvintele grele care mi s-au adus… Dorinel Munteanu nu este acest om. Îmi cer iertare dacă am jignit sau dacă cineva s-a simțit afectat. Cine a avut urechi să audă, a auzit. Eu am dat doar un răspuns. S-au răstălmăcit lucrurile. Am obosit și eu”, a mai spus antrenorul, conform .