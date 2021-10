Dorinel Munteanu, îngrijorat înainte de Germania – România: “Să fim atenți! Când sunt lăsați, spulberă orice adversar”. Exclusiv

este liderul selecțiilor în naționala României, 134, și unul dintre fotbaliștii români care cunoaște cel mai bine fotbalul german. Cel poreclit “Neamțul” a jucat timp de 8 ani pentru Koln și Wolfsburg.

Dorinel Munteanu, interviu pentru FANATIK înainte de Germania – România

Fostul mijlocaș al echipei naționale a dat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre meciul de la Hamburg, dar și despre șansele de calificare ale naționalei lui Rădoi la turneul final.

Dorinel Munteanu trage un semnal de alarmă și spune că jucătorii trebuie să intre capacitați pentru meciul cu Germania și să nu se gândească în niciun moment la confruntarea cu Armenia pentru că scorul poate lua proporții în fața uneia dintre cele mai puternice naționale ale lumii.

“Este greu să ne gândim că putem să învingem, chiar dacă în fotbal mai există surprize”

Cum vedeți meciul cu Germania? La ce ar trebui să ne așteptăm și la ce putem spera?

– Sperăm ca echipa națională să facă un meci bun. Este greu să ne gândim că putem să învingem, chiar dacă în fotbal mai există surprize. Echipa Germaniei în acest moment este una foarte puternică. Sunt fanul echipei naționale, mi-aș dori să câștige, dar este foarte greu. Germania este mare favorită. Pentru noi, meciul capital este cu Armenia. Nu avem șanse la locul 1.

Vi se pare că Germania arată mai bine cu decât în ultima perioadă a lui Joachim Low?

– Absolut. Excluzând, una sau două partide în care au mai scârțâit, Germania cu Hansi Flick este din ce în ce mai puternică, de la meci la meci. Așa se vede.

“Dacă ne gândim la jocul cu Armenia este posibil să se producă un scor mare”

Armenia a luat șase cu Germania. Ar trebui să ne temem și noi de un scor mare?

– Absolut. Trebuie să ne pregătim, să facem un joc bun. Dar există și această variantă și trebuie să ne gândim la ea. Dacă ne gândim la jocul cu Armenia este posibil să se producă un scor mare, la fel cum s-a întâmplat în Germania-Armenia. Și asta nu ar fi favorabil pentru noi. Până la urmă nu este rău niciun rezultat cum a fost cel din tur, cum a fost acel 0-1… Germanii au dominat, dar am avut și noi câteva ocazii. Am ieșit destul de bine și mi-aș dori să ieșim și după acest joc, cu un moral bun pentru Armenia.

Mai ales că golaverajul contează foarte mult…

– Exact. Este foarte important, chiar primul criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte.

“Când sunt în dispoziție bună și sunt lăsați, spulberă orice adversar”

Ați jucat mult în Germania, cunoașteți foarte bine fotbalul de acolo. Dacă ar fi să spuneți un lucru pe care l-ați învățat acolo ca jucător, ce ați menționa?

– Am învățat foarte multe în Germania. Construcția mea ca jucător… cei mai mulți ani i-am petrecut acolo. Ceea ce știu este ceea ce am învățat în Germania. Am fost mereu un jucător disciplinat, muncitor, acolo m-am perfecționat. Dar calitatea nemților o știm cu toții. Nu se opresc niciodată. Nu cedează în niciun moment. Când sunt în dispoziție bună și sunt lăsați, spulberă orice adversar. Vedem cazul Bayern Munchen, să nu uităm meciul cu Brazilia de la Mondialul din 2014. Trebuie să fim foarte atenți pentru că moralul nostru trebuie să fie foarte bun, chiar dacă pierdem. Nu cred că Mirel poate să bage două echipe diferite cu Germania și Armenia.

“Avem meciurile decisive acasă. Și cu Armenia și cu Islanda”

Suntem favoriți la locul doi în acest moment?

– Eu zic că da. Avem meciurile decisive acasă. Și cu Armenia și cu Islanda. Nu mai pun meciul cu Lichtenstein. Suntem favoriți la locul doi, acum ce se va întâmpla la baraj rămâne de văzut. Deocamdată important este să ajungem acolo.