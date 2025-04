Dorinel Munteanu își dă examenul ca antrenor al lui Sepsi în fața „Regelui” Hagi! Ce vrea de la elevii săi: „Asta nu ne asigură victoria!”

Sepsi OSK și Farul Constanța se vor întâlni în runda cu numărul patru din play-out. Meciul dintre cele două este foarte important, deoarece ambele se luptă pentru existență în prima ligă în acest moment. Oricine va câștiga această partidă, o va lăsa pe cealaltă pe loc de baraj. Dorinel Munteanu caută lumina de la capătul tunelului în partida cu Farul.

Dorinel Munteanu, pregătit să obțină primele puncte pe banca covăsnenilor în Sepsi – Farul: „Fotbalul nu e complicat, noi îl complicăm”

Meciul dintre Sepsi și Farul este spectaculos, în primul rând, raportat la numele gigantice de pe banca tehnică a echipelor. Dorinel Munteanu este față în față cu Gică Hagi. Cel mai selecționat fotbalist la echipa națională împotriva celui mai bun marcator al „tricolorilor”, însă din postura de „tacticieni”.

ADVERTISEMENT

Ambii antrenori vor încerca să facă tot posibilul să câștige această partidă, deoarece egalul nu pare a fi o variantă pentru niciuna dintre echipe. Nici Farul și nici Sepsi nu se află într-o formă foarte bună: în timp ce formația de la malul Mării Negre a obținut doar două puncte.

„Trebuie să abordăm jocul cu un singur gând: de a întrerupe seria negativă de rezultate. Pentru acest lucru trebuie să fim conectați la joc, implicați. Aștept foarte mult de la jucătorii mei pentru că a trecut perioada de adaptare, de schimbare de antrenor. Știu ce îmi doresc de la ei. Nu îmi doresc nimic ieșit din comun: doar implicare, dăruire, agresivitate și un joc colectiv bun.

ADVERTISEMENT

Avem în față o echipă imprevizibilă, o echipă cu jucători cu experiență, dar și tineri, un antrenor cu foarte mare experiență. Totul ține de jocul nostru și de atitudinea noastră. Aștept foarte mult de la jucătorii care sunt de foarte mult timp la echipă. Să fie foarte concentrați la joc și să obținem rezultatele pozitive pe care ni le dorim pentru că etapele se scurg și… încă suntem în joc. Trebuie să fim foarte precauți și hotărâți.

Am făcut cadou golurile primite în ultimele meciuri. Jocul nu a fost cum ni l-am dorit pentru că am avut o perioadă scurtă. Fotbalul nu e complicat, noi îl complicăm foarte mult. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Ne așteaptă un meci greu. Această echipă e imprevizibilă, dacă o lași să joace, o face foarte bine cu orice echipă.

ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu: „Aici e presiunea existenței”

Foarte bine, dar asta nu ne asigură că o să câștigăm jocul. Ne trebuie un joc colectiv foarte bine organizat. Au înțeles ce vreau de la ei, nu e nimic ieșit din comun. Este vorba de un sistem la care orice jucător poate să se acomodeze. Să demonstreze că merită să fie la această echipă și rezultatele trebuie să apară. Sunt convins, din ceea ce facem la antrenamente și individual, va fi bine pentru echipă.

ADVERTISEMENT

Sigur că este o presiune. Este total diferit de jocurile din play-off. Aici e presiunea existenței care pe noi trebuie să ne motiveze, pentru că am jucători cu experiență și calitate în echipă, dar trebuie dovedite pe teren. Nu am probleme de lot, Mailat și-a revenit după accidentare, în rest am tot lotul la dispoziție. Am 23 de jucători, iar când apelez la ei trebuie să aibă randament ca să mulțumim suporterii, conducerea pentru că suntem puțin datori”, a declarat Dorinel Munteanu la conferința de presă premergătoare partidei cu Farul Constanța.

Laszlo Dioszegi anunță schimbări majore la Sepsi

Sepsi OSK i-a obișnuit pe covăsneni să fie o echipă care se luptă la play-off, și de obicei chiar obține un loc în primele șase. Forma extraordinară din acest sezon a celor de la Dinamo și ”U” Cluj i-au scos din calcule pentru acest an, însă

„Domnul Munteanu este pentru continuitate, dar clar va trebui să aducem câțiva jucători noi. Doi, trei, patru, antrenorul va decide. Ne întâlnim înainte de Paști și punem la punct strategia pentru campionatul viitor, inclusiv posturile pe care ar trebui să aducem fotbaliști”, a dezvăluit Laszlo Dioszegi, în exclusivitate pentru FANATIK.