se pare că nu a glumit când a declarat că vrea să schimbe ciclul de jucători la Oțelul Galați, în urma finalei Cupei României pierdute în fața celor de la Corvinul Hunedoara.

Dorinel Munteanu își pierde fotbalistul după numai 5 luni: „Nu voi mai continua la Oțelul! Nu ne-am înțeles”

Antrenorul român a început deja schimbările pentru sezonul 2024 – 2024 din SuperLiga, sezon în care principalul obiectiv pentru Oțelul este salvarea de la retrogradare.

Cu toate astea, Dorinel nu se aștepta să rămână fără Eduard Pap, unul dintre cei mai buni oameni ai Oțelului în partea a doua a sezonului recent încheiat.

Conform celor de la ProSport, fostul portar al celor de la FC Botoșani nu a ajuns la un acord în ceea ce privește prelungirea contractului cu formația din Galați, astfel că cele două părți au încetat colaborarea.

„Da! Este adevărat. Nu voi mai continua la Oțelul Galați, deoarece nu ne-am mai înțeles la contract. Îi mulțumesc frumos lui Dorinel Munteanu pentru încrederea acordată, dar din păcate acum ne-am despărțit.

Chiar dacă mă aflu în vacanță, totuși am unele discuții cu alte formații și este adevărat că există și posibilitatea să revin la FC Botoșani.

Dar, totuși nu este nimic sigur și nu vă pot spune unde voi juca până când acest lucru nu se va concretiza și prin semnarea unui contract”, a declarat Eduard Pap pentru .

„De la Oțelul am plecat cu regretul că nu am câștigat Cupa României”

Experimentatul portar a declarat că cel mai mare regret al său cu formația din Galați este că nu a reușit să câștige , sezonul care a fost unul peste așteptări pentru Oțelul.

Echipa lui Dorinel Munteanu a ajuns până în semifinalele competiției, dar a pierdut, dramatic, la 11 metri, finala cu formația lui Florin Maxim, Corvinul Hunedoara.

„De la Oțelul am plecat cu regretul că nu am câștigat Cupa României și simt că noi am fi putut să ajungem și în play-off. Iar în finala Cupei României eu am încercat să fac tot ce a depins de mine la loviturile de la 11 metri.

Dar din păcate nu joc eu singur. Îmi pare tare rău că am pierdut acea finală”, a mai spus Eduard Pap pentru sursa citată.

Oțelul s-a despărțit și de portarul Relu Stoian, iar conducătorii clubului din Galați vor să-l aducă la echipă pe Iustin Popescu, jucătorul care a rămas liber de contract după ce i-a expirat înțelegerea cu Chindia Târgoviște.