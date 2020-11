Dorinel Munteanu, lecție de tactică pentru Mirel Rădoi: ”Nu avem calitate”

Jucătorul cu cele mai multe selecții la echipa națională a României, Dorinel Munteanu, i-a oferit o lecție de tactică selecționerului Mirel Rădoi și a explicat de ce ”tricolorii” nu pot evolua foarte ofensiv.

”Tricolorii” vor juca un meci amical cu Belarus la 11 noiembrie, iar apoi vor întâlni Norvegia (15 noiembrie) și Irlanda de Nord (18 noiembrie) în ultimele partide din Liga Națiunilor.

Mirel Rădoi a fost pus la zid de toată lumea după cele trei înfrângeri consecutive înregistrate în luna octombrie și i s-a reproșat în principal faptul că a încercat să joace cu formule prea ofensive.

Tactica lui Mirel Rădoi nu-l convinge pe Dorinel Munteanu

”Eu cred că singurul lucru care îi lipsește lui Mirel este experiența, pentru că a demonstrat în meciurile decisive că atât prin alcătuirea formației, cât și prin ceea ce a făcut în cele trei jocuri. Nu a arătat că are experiența. Poate arată ceea ce își propune în următoraea campanie de calificare, când va avea timp să puna în practică ceea ce își doreste”, a declarat fostul internațional la Pro X.

”Eu aș merge, și FRF cred că merge, pe mâna lui Mirel și așteptăm următorea campanie de calificare. A trecut campania, am fost dezamăgiți, dar are susținerea mea și a unora dintre colegii mei. E un risc enorm, eu cred ca România nu poate să joace ca o echipă super ofensivă pentru că nu are calitatea”, a fost lecția de tactică ăe care Dorinel Munteanu i-a dat-o lui Mirel Rădoi.

”De mici, jucătorii noștri nu sunt predispuși să facă ambele faze ale jocului, să facă și faza ofensivă și faza defensivă. Noi ne bazăm foare mult pe faza ofensivă, deși în generația noastră noi am marcat foarte multe goluri, nu trebuie să fii o super echipă ca să merchezi mult, dar nu primeam goluri.

Dar eu încă o dată spun că România nu poate să joace niciodată un fotbal super ofesiv. Ai nevoie de oraganizare bună și jucătorii să facă ambele faze. Este un sfat pentru el, noi nu putem juca un fotbal ofensiv”, a explicat Munteanu.

”Ianis a fost folosit puțin, nu putea să demonstreze”

Fostul internațional a vorbit și despre neconvocările lui Claudiu Keșeru și Ianis Hagi: ”Face parte din strategia lui, dar în mod normal orice jucător care este în formă trebuia convocat, iar Keșeru este, dar poate el știe mai bine. Poate vrea să îi vadă mai mult la lucru pe Alibec și pe Puscaș”.

”În aceste trei jocuri cred că foarte puțini jucători au avut timp să demonstreze că se poate baza pe ei. Unii au fost schimbați la pauză, au avut puține minute de joc. Probabil că și asta contează. Mirel vrea în cele trei jocuri să aibă o confirmare de la acești jucători că se poate baza pe ei în următoarea campanie de calificare. Dar Keșeru este într-o formă foarte bună și trebuia convocat, însă decizia este la el.

Nu pot să iți dai seama de un jucător dacă nu îi dau un joc, 80 de minute. Ianis Hagi și mai multi jucători au fost folosiți puține minute și nu puteau să demonstreze. Ianis este talentat și joacă constant la Rangers. În ultimele meciuri nu a jucat, așa că nu ne puteam da seama de eficiența lui”, a încheiat Munteanu.