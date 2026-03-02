Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Dorinel Munteanu, mesaj acid pentru FCSB înainte de duelul cu U Cluj în Cupa României Betano: „Să vadă cum este”

Înainte de duelul din sferturile Cupei României Betano, dintre U Cluj și Hermannstadt, Dorinel Munteanu a avut un mesaj pentru FCSB, echipă care a ratat calificarea în play-off.
Mihai Alecu
02.03.2026 | 21:15
Dorinel Munteanu mesaj acid pentru FCSB inainte de duelul cu U Cluj in Cupa Romaniei Betano Sa vada cum este
ULTIMA ORĂ
Mesajul acid al lui Dorinel Munteanu pentru FCSB
ADVERTISEMENT

Antrenorul celor de la Hermannstadt, Dorinel Munteanu, a avut un mesaj acid pentru cei de la FCSB, chiar înainte de duelul din sferturile Cupei României, cu Universitatea Cluj.

Dorinel Munteanu o înțeapă pe FCSB

După ce FCSB a ratat calificarea în play-off, Dorinel Munteanu spune că nu este surprins de contraperformanța formației roș-albastre.

ADVERTISEMENT

„Noi am tratat-o pe FCSB ca pe o campioană, așa a fost în ultimii doi ani campioană. Dar pe mine nu m-a surprins evoluția FCSB-ului în acest campionat. Bineînțeles, speranța a fost la ei că pot recupera, n-au recuperat și să se obișnuiască și în play-out.

Să vadă cum este play-out-ul când nu mai este presiunea primului loc, ci presiunea retrogradării, dar a jocurilor mai puțin plăcute, dacă pot să spun așa. Pentru că play-out-ul va fi o luptă sau un război foarte greu pentru toate echipele”, a spus Dorinel Munteanu.

ADVERTISEMENT
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant...
Digi24.ro
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
  • Meciul dintre Universitatea Cluj și Hermannstadt se va juca marți, de la ora 19:00.

Hermannstadt e gata să-i facă probleme lui U Cluj în Cupa României

Duelul din sferturile de finală din Cupa României nu va fi tratat cu superficialitate de către sibieni, care își propun să-i facă viața grea lui U Cluj.

ADVERTISEMENT
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digisport.ro
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă

„Cupa rămâne pentru noi un obiectiv din toate punctele de vedere. În primul rând pentru că respectăm această competiție, în al doilea rând nu voi face niciun… eu știu, nu voi odihni vreun jucător sau altul, pentru că am un lot numeric destul de rigid, ținând cont că avem și câțiva suspendați.

Și mai am ceva mici probleme medicale. De aceea, și știm cu toții, la acest lot vor face deplasarea 20-21 de jucători care vor fi înscriși pe lista de joc, așa că toți cei care vor face deplasarea vor face tot posibilul să mergem în faza următoare pentru că trebuie să continuăm ceea ce am realizat în ultimul joc”, a mai spus Dorinel Munteanu.

ADVERTISEMENT
  • FCSB a părăsit Cupa României Betano încă din faza grupelor.

Discuția pe care Dorinel Munteanu a avut-o cu jucătorii de la Hermannstadt

Victoria importantă din ultima rundă, 3-1, cu FC Botoșani, le-a oferit încredere celor de la Hermannstadt, iar tehnicianul echipei dezvăluie ce discuții a avut cu jucătorii.

„În primul rând vreau să ne menținem starea de spirit ridicată, energia… băieții sunt și ei conectați la joc, la competiție, pentru că discuția pe care am avut-o cu ei a fost clară: că ei trebuie înșiși să-și demonstreze pentru ei că poziția în clasament sau jocul lor sau lipsa rezultatelor nu a fost pe baza valorii, ci a conjuncturii, dacă pot să spun așa. Așa că avem nevoie de continuitate”, a concluzionat Dorinel Munteanu.

Fanatik SuperLiga, marți, 3 martie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 3 martie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după Unirea Slobozia – Rapid
Victor Pițurcă, dialog cu Gigi Becali: „De ce nu aduci antrenor de valoare?”....
Fanatik
Victor Pițurcă, dialog cu Gigi Becali: „De ce nu aduci antrenor de valoare?”. Răspunsul fabulos dat de patronul FCSB
Fanatik Dinamo, marți, 3 martie, ora 17:00. Cristi Coste, ediție specială alături de...
Fanatik
Fanatik Dinamo, marți, 3 martie, ora 17:00. Cristi Coste, ediție specială alături de Gică Mihali
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nu a iertat pe nimeni! A numit cele 3 echipe care ar fi...
iamsport.ro
Nu a iertat pe nimeni! A numit cele 3 echipe care ar fi trântit meciurile cu FCSB și a acuzat-o pe Dinamo că a pierdut intenționat cu Argeș: 'Sinistru campionat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!