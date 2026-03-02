Dorinel Munteanu, mesaj acid pentru FCSB înainte de duelul cu U Cluj în Cupa României Betano: „Să vadă cum este”

ADVERTISEMENT

Antrenorul celor de la Hermannstadt, Dorinel Munteanu, a avut un mesaj acid pentru , chiar înainte de duelul din sferturile Cupei României, cu Universitatea Cluj.

Dorinel Munteanu o înțeapă pe FCSB

a ratat calificarea în play-off, Dorinel Munteanu spune că nu este surprins de contraperformanța formației roș-albastre.

„Noi am tratat-o pe FCSB ca pe o campioană, așa a fost în ultimii doi ani campioană. Dar pe mine nu m-a surprins evoluția FCSB-ului în acest campionat. Bineînțeles, speranța a fost la ei că pot recupera, n-au recuperat și să se obișnuiască și în play-out.

Să vadă cum este play-out-ul când nu mai este presiunea primului loc, ci presiunea retrogradării, dar a jocurilor mai puțin plăcute, dacă pot să spun așa. Pentru că play-out-ul va fi o luptă sau un război foarte greu pentru toate echipele”, a spus Dorinel Munteanu.

Meciul dintre Universitatea Cluj și Hermannstadt se va juca marți, de la ora 19:00.

Hermannstadt e gata să-i facă probleme lui U Cluj în Cupa României

Duelul din sferturile de finală din Cupa României nu va fi tratat cu superficialitate de către sibieni, care își propun să-i facă viața grea lui U Cluj.

„Cupa rămâne pentru noi un obiectiv din toate punctele de vedere. În primul rând pentru că respectăm această competiție, în al doilea rând nu voi face niciun… eu știu, nu voi odihni vreun jucător sau altul, pentru că am un lot numeric destul de rigid, ținând cont că avem și câțiva suspendați.

Și mai am ceva mici probleme medicale. De aceea, și știm cu toții, la acest lot vor face deplasarea 20-21 de jucători care vor fi înscriși pe lista de joc, așa că toți cei care vor face deplasarea vor face tot posibilul să mergem în faza următoare pentru că trebuie să continuăm ceea ce am realizat în ultimul joc”, a mai spus Dorinel Munteanu.

FCSB a părăsit Cupa României Betano încă din faza grupelor.

Discuția pe care Dorinel Munteanu a avut-o cu jucătorii de la Hermannstadt

Victoria importantă din ultima rundă, 3-1, cu FC Botoșani, le-a oferit încredere celor de la Hermannstadt, iar tehnicianul echipei dezvăluie ce discuții a avut cu jucătorii.

„În primul rând vreau să ne menținem starea de spirit ridicată, energia… băieții sunt și ei conectați la joc, la competiție, pentru că discuția pe care am avut-o cu ei a fost clară: că ei trebuie înșiși să-și demonstreze pentru ei că poziția în clasament sau jocul lor sau lipsa rezultatelor nu a fost pe baza valorii, ci a conjuncturii, dacă pot să spun așa. Așa că avem nevoie de continuitate”, a concluzionat Dorinel Munteanu.