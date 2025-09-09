Sport

Dorinel Munteanu, mesaj categoric în ziua meciului Cipru – România: ”Nu mai putem avea pretenții”

Chiar în ziua partidei Cipru - România, Dorinel Munteanu a avut un mesaj categoric în privința șanselor ”tricolorilor” de a câștiga grupa din preliminarii.
Traian Terzian
09.09.2025 | 17:00
Dorinel Munteanu, mesaj ferm pentru ”tricolori” înainte de Cipru - România. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Naționala României ocupă locul 3 în Grupa H de calificare la Cupa Mondială din 2026, iar Dorinel Munteanu a avut un mesaj ferm pentru jucători în ceea ce privește întâlnirea cu Cipru, programată marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, la Nicosia.

Mesajul lui Dorinel Munteanu înainte de Cipru – România

Fostul mare internațional consideră că ”tricolorii” nu mai au șanse să prindă locul 1 care duce direct la turneul final și trage un semnal de alarmă după jocul modest făcut în amicalul pierdut categoric în fața Canadei.

”Rezultatul cu Canada ne-a dat puțin înapoi. Sigur, și rezultatele de la începutul campaniei, pentru că n-am început campania bine, deși celelalte meciuri din mandatul domnului Lucescu au fost bune, s-a văzut un progres.

Începutul a fost prost, de aceea încrederea a cam scăzut. Jocul băieților trebuie să fie bun și să câștige în Cipru. Un joc foarte agresiv al Canadei. A fost o repetiție înaintea acestui joc cu Cipru. Eu sper ca acel joc să fie uitat și să-l considere doar un amical. Reacția trebuie să fie pozitivă.

Dacă nu câștigăm, atunci se complică situația extrem de tare. La primele două locuri nu mai putem avea pretenții. Nu depindem de noi, depindem de rezultatele Austriei și Bosniei. Nu cred că e un adversar foarte puternic Canada. Am făcut noi un meci slab, să recunoaștem.

Am fost pasivi, am fost mofturoși la tot ce s-a întâmplat în teren. S-a văzut atitudinea jucătorilor, care n-a fost corectă. Canadienii au venit să facă un meci bun, să se remarce”, a declarat Munteanu, la Liga Digisport.

Ce spune de primul ”11” ales de Mircea Lucescu pentru jocul de la Nicosia

Fotbalistul cu cele mai multe selecții la echipa națională a României nu s-a arătat surprins de faptul că selecționerul Mircea Lucescu nu va face nicio schimbare în primul ”11” la duelul cu Cipru, așa cum FANATIK a anunțat.

”Am jucat noi prost, trebuie să recunoaștem. Nu se pot schimba foarte multe lucruri la Cipru. Am jucat anul trecut cu Cipru. Am avut foarte multe duble și noi la echipa națională. Consideram și un joc amical, pentru că atunci erau mai multe amicale, ca un joc oficial.

Era un test pentru noi de a ne intra în ritm, de a ne ține în formă pentru următorul meci. Nu știu ce s-a întâmplat la meciul cu Canada. Nea Mircea a mai procedat așa, să nu schimbe mulți jucători, dar nu știu dacă s-a mai întâmplat să nu schimbe niciun jucător de la un meci la altul. Dânsul știe forma jucătorilor”, a spus Dorinel Munteanu.

