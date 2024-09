Dorinel Munteanu, mesaj clar pentru suporterii Rapidului înainte de meciul din Giulești: „Să mă respecte și ei pe mine”

la meciul cu Dinamo, când l-a luat de guler pe David Maftei. „Munti” a continuat atacurile la adresa contestatarilor săi și nu se așteaptă să aibă parte de o primire călduroasă nici în Giulești.

Dorinel Munteanu a prefațat meciul dintre Rapid și Oțelul: „Mi-aș dori să mă respecte și ei pe mine”

Dorinel Munteanu se așteaptă să aiba un meci greu împotriva „alb-vișiniiilor”: „Rapid prin venirea lui Șumudică și cu ultimele transferuri reușite este mult mai puternică. Eu cred că nu mai e echipa de la început campionatului. Noi mergem 100% în Giulești ca să ne jucăm șansa și vom vedea câte puncte vom mai reuși să facem până la meciurile naționalei.

Eu mi-aș dori pentru cum respect eu Giuleștiul și fanii, fotbalul, să mă respecte și ei pe mine. Dar eu îmi văd de treaba mea și asta este, indiferent de cum vor reacționa. Va trebui eu să fiu mai calm, deși sunt momente în care nu mai poți să faci asta, când vezi atâtea răutăți asupra mea numai pentru că am jucat la rivalele Steaua și Dinamo.

Asta e mentalitatea în fotbalul din România. Eu nu am avut niciodată nimic de împărțit cu suporterii Rapidului, am prieteni care sunt rapidiști, nu am avut probleme cu ei, dar m-au luat ca pe un dușman”.

Dorinel Munteanu, încrezător înainte de meciurile cu Rapid și U Craiova: „Încercăm să ținem acest ritm”

Dorinel Munteanu speră ca Oțelul să rămână sus în clasament și după următoarele etape: „Urmează pentru noi două meciuri foarte grele cu Rapid și Universitatea Craiova, în jurul cărora se face mare tam-tam. Nu joacă însă tradiția. Nu e nicio echipă invincibilă”.

Antrenorul moldovenilor e foarte încrezător în șansele echipei sale: „Să vedem dacă voi găsi soluții în compartimentul defensiv pentru că avem ceva probleme cu accidentările, mai ales cu Cisse. Tomasevic a făcut și el o contractură. Și Dinamo era văzută drept o echipă în formă până la meciul cu noi. Pe teren cred că toată țara a văzut altceva. Așa va fi probabil și la meciul cu Rapid și Craiova”.

Dorinel Munteanu : „Noi vom da totul și Rapid și Universitatea Craiova nu sunt în cel mai bun moment. O parte dintre jucători nu vor mai fi în lot la meciul cu Rapid. Au avut multe șanse dar nu s-au integrat.

Noi încercăm din tot sufletul să ținem acest ritm, fie că le convine sau nu altora. Mai avem și restanța cu CFR Cluj pe 17 octombrie. Sper să nu se mai amâne și oricum nu mi se pare conform regulamentului. Asta trebuie să îi preocupe pe toți specialiștii care comentează. Vedem paiul din ochii altuia și nu bârna din fața ochiului nostru”.

Mesaj pentru contestatari: „Nu mă interesează comentariile răutăcioase sau tendențioase”

cu cei care l-au criticat în ultimul timp: „Dar pe mine nu mă interesează ce spun unii și alții. Eu știu că sunt curat și fac o muncă cinstită aici. Eu doresc binele jucătorilor și nu mă interesează comentariile răutăcioase sau tendențioase la fiecare joc de când am promovat.

Oare de ce au fost luați Oțelul Galați și Dorinel Munteanu în colimator? Nu le place fața noastră sau ce? Democrația la noi în țară este prost înțeleasă de foarte mulți antrenori. Vorbesc frumos, filozofează fotbalul, dar nu au fost crescuți într-un regim mai strict și nu știu ce e duritatea sau să o transmită.

Sau au uitat cum au fost crescuți părinții noștri. Așa că se mai abțină din declarații acești noi comentatori. Eu nu m-am băgat peste ei și nu am criticat ce discută și ce aberații vorbesc la meciuri”.

Nu regretă incidentul cu David Maftei: „Generația tânără a luat-o razna”

Dorinel Munteanu e de părere că s-a exagerat : „Din când în când mai trebuie să îi atenționezi pentru că e ca într-o familie: dacă un copil nu înțelege trebuie să îi mai aplici și câte o corecție. Dar asta nu a fost o corecție. Era departe de mine, eu am explicat…

Din păcate, generația tânără a luat-o razna. Nu trebuie însă să fie forțată pentru că nu ai dreptul ăsta. Ăsta a fost un gest ca el să își dea seama că trebuie să se perfecționeze, nu altceva. Pe mine mă interesează mai puțin ce gândește lumea”, a mai spus tehnicianul pentru site-ul nostru.