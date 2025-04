Dorinel Munteanu, mesaj dur pentru jucători după Sepsi – Farul 1-4: „Sunt mulți care nu vor mai continua”

Antrenorul covăsnenilor nu își explică motivul pentru care echipa sa a căzut brusc în a doua repriză, deși aveau un avantaj de un gol. Tehnicianul este de părere că jucătorii trebuie să fie mult mai pragmatici la următoarele confruntări.

Dorinel Munteanu, mesaj dur pentru jucători după Sepsi – Farul

Dorinel Munteanu a avut un mesaj dur pentru jucătorii săi după înfrângerea suferită de , fiind un nou meci al covăsnenilor în care conduc, însă pleacă la final fără niciun punct strâns:

ADVERTISEMENT

„S-a văzut și la televizor, e responsabilitatea mea. Prima repriză a fost bună, la pauză nu s-a întâmplat nimic deosebit, doar mi-am motivat jucătorii, după am mai rezistat 15 minute.

Ce semeni, aia culegi, noi nu am crezut că mai putem marca sau că putem obține ceva. Putem vorbi de foarte multe lucruri, dar adevărul e ceea ce arată la final tabela. Sigur, putem vorbi de foarte multe lucruri, dar și acele scuze… e prea puțin.

ADVERTISEMENT

Repriza a doua a fost o catastrofă, a fost un dezastru! Avem jucători importanți pentru echipă, dar consider că de când am venit la echipă s-au căutat probleme în altă parte, nu unde sunt de fapt, adică în vestiar”.

„E vorba despre atitudine și comportament!”

„Acest club e respectat de toată lumea, iar fiecare dintre noi ar trebui să dăm mai mult. Fiecare are partea lui de vină, dar nu putem să arătăm cu degetul în altă parte. Consider că au fost și lucruri bune în prima repriză, cât ne-au ținut picioarele.

ADVERTISEMENT

E vorba despre atitudine și comportament. Acum e târziu, sunt deja antrenorul echipei, nu am câștigat niciun meci, trebuie să facem echipa să se salveze, trebuie să evităm retrogradarea sau barajul. Asta trebuie să fie obiectivul nostru”, a .

ADVERTISEMENT

„Nu spectatorii au jucat în teren, ci jucătorii noștri. La cald nu spun nimic, dar nu putem merge în continuare așa, cu mulți jucători, e și lipsă de atitudine. E ușor să dai vina pe coleg, iar faptul că au plecat și nu au salutat suporterii m-au supărat tare.

Am apreciat dezamăgirea fanilor și puterea lor de a vorbi. Sunt conducătorul acestei echipe, îmi asum lucrurile, dar trebuie să continuăm cu jucătorii care își dau sufletul pentru a scoate echipa din această situație. Voi avea o discuție internă, pentru că toți suntem vinovați la înfrângeri”, a mai spus antrenorul lui Sepsi.

„Degeaba avem răspunsuri dacă nu reușim să arătăm pe teren ce trebuie să arătăm. Suntem într-o pasă proastă, văd că nu ieșim din ea. Fotbalul se joacă cu presiune, dacă nu reziști la presiune, mai bine te duci acasă.

Am plecat primul, foarte supărat, am făcut un joc bunicel în prima repriză, am fost agresivi, am picat fizic în a doua repriză și s-a văzut diferența, ați văzut și voi scorul final.

Cred că nu am mai reușit să facem presiunea de la început, să-i forțăm să dea mingi lungi, au jucători de calitate, dar noi nu am reușit să mai punem probleme. Nici nu vreau să mă uit la clasament, trebuie să avem bărbăție, altfel ne lăsăm de fotbal”, a spus și Denis Haruț, autorul unicului gol al lui Sepsi.

„Presiunea la retrogradare e mult mai mare decât la play-off. Acum fiecare meci e o finală, astăzi am pierdut o finală cu o contracandidată la retrogradare. Nu mă gândeam că se va ajunge aici, trebuie să ne analizăm toți.

Din păcate nu avem timp, urmează să jucăm la Arad, trebuie să strângem puncte, pentru că după nu o să mai avem de unde să adunăm puncte. Nu e doar portarul vinovat, sunt situații de joc. Noi, cei 11 care suntem pe teren, suntem responsabili pentru ce se întâmplă pe teren”, a spus și Cosmin Matei.