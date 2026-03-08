Sport

Dorinel Munteanu, mesaje tăioase după Oțelul – Hermannstadt: „E greu când te bate Dorinel” / „Are sânge de rapidist, e mai agresiv”

Victoria pe care Hermannstadt a obținut-o contra celor de la Oțelul Galați, 2-0, în deplasare, l-a făcut pe Dorinel Munteanu să aibă declarații acide la adresa fostei echipe.
Mihai Alecu
08.03.2026 | 18:45
Dorinel Munteanu a bătut-o pe Oțelul și a avut un mesaj clar
Duelul din runda cu numărul 30 a SuperLigii României, dintre Oțelul Galați și Hermannstadt, a fost unul plin de tensiune, iar gazdele au terminat meciul cu 3 jucători mai puțin pe teren.

Dorinel, verdict clar după victoria obținută de Hermannstadt cu Oțelul

Dorinel Munteanu este sigur că evoluția pe care echipa sa a avut-o nu a lăsat loc de îndoieli cu privire la rezultatul final, asta în ciuda faptului că golurile au fost marcate în repriza secundă.

”Am făcut o partidă foarte bună, chiar dacă am avut un adversar de play-off. Echipa noastră a jucat un fotbal de calitate din primul până în ultimul minut. Adversarul ne-a pus puține probleme. Pot să spun că sunt mulțumit de jocul de astăzi, dar mai avem multă treabă.

Superioritatea numerică a fost cauzată de jocul bun al nostru, de atitudinea noastră. Următorul jocul, adică începerea play-out-ului, va fi la fel de explozivă precum meciul de astăzi. Dacă ne descopeream, ei puteau să marcheze pe contraatac. Le-am zis jucătorilor să fie foarte atenți, ca să nu fim prinși”, a spus Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu și-a bătut fosta echipă și a avut un mesaj tăios

Dorinel Munteanu a pus umărul la renașterea celor de la Oțelul, după ce a ajuns la echipă când aceasta era în Liga 3 și încerca promovarea și revenirea în prim-planul fotbalului românesc. Tehnicianul pare că nu a rămas în cele mai bune relații cu oamenii care conduc formația gălățeană.

„(n.r. au existat mulți nervi, a fost tensiune) Este greu să accepți o înfrângere când echipa adversă e condusă de Dorinel Munteanu, probabil de asta a fost nervozitate. Întrebați-i pe ei, că nici eu nu înțeleg care au fost conflictele. (n.r. Paul Iacob v-a spus ceva și nu ați părut mulțumit) Iacob e rapidist, are sânge de rapidist, e mai agresiv. Nu mi-a zis nimic jignitor, mi-a spus să-mi învăț jucătorii să facă nu știu ce. Păcat că a luat roșu, că e un jucător valoros.

Chiar neașteptat! Noi nu am mai vorbit deloc la telefon… Eu le mulțumesc celor din conducere pentru această diplomă de onoare pe care mi-au acordat-o. Probabil știau că nu-mi plac astfel de evenimente înainte de meci și au vrut să mă enerveze, dar chiar nu a funcționat”, a mai spus Dorinel Munteanu.

