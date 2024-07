. Tehnicianul gălățenilor, Dorinel Munteanu, a vorbit după rezultatul de egalitate.

Dorinel Munteanu, mulțumit după egalul cu Farul Constanța: „Acest rezultat de egalitate este meritat”

Dorinel Munteanu se declară mulțumit după rezultatul de egalitate din partida cu Farul Constanța și totodată tehnicianul vorbește despre o posibilă numire a sa la cârma echipei naționale, după ce

„Cred că am avut o primă repriza foarte modestă, în care l-am lăsat pe adversarul nostru. Am avut câteva probleme, dar în a doua ne-am revenit. Acest rezultat de egalitate este meritat. Ambele echipe puteau să marcheze, atât Farul, cât și noi, deci nu pot să fiu supărat.

Sunt în căutarea formulei ideale, dar și în căutare de jucatori, pentru că îmi mai trebuie jucători. Sunt sigur că vom mai aduce 3-4 jucători.

Este foarte greu, întalnim adversari grei și am zis că în primele 6-7 etape trebuie să adunăm puncte. Pe Farul nu trebuie să-i subestimăm, pentru că joacă an de an in pla-off. Felicit echipa pentru repriza a doua, iar acest punct va fi foarte util pentru partida cu FCSB.

Sincer nu m-a surprins (n.r că Edi Iordănescu nu a mai continuat la naționala României), nu vreau sa comentez. Nu vreau să vorbesc despre demisia lui Edi și numirea sa. Să nu mai speculati (n.r numirea sa ca selecționer)! Vom vedea ce vor alege. Nu mă gândesc la acest aspect, sunt antrenorul Oțelului Galați si punct”, a declarat Dorinel Munteanu la sfârșitul partidei cu Farul Constanța.

Căpitanul gălățenilor, Juri Cisotti, se declară mulțumit de rezultatul cu Farul Constanța. Mijlocașul e de părere că jucătorii noi veniți mai au nevoie de timp de acomodare la Oțelul Galați.

„Nu am fost pregătit pentru efort, iar când am câștigat mingea am fost puțin obosit. Am avut o problemă acum o săptămână, dar acum e bine (n.r urechea sa). Am început bine campionatul, a fost o partidă bună cu Farul, cu o echipă de calitate. Trebuie să se adapteze (n.r jucătorii noi) foarte repede cu ideea noastră de joc, însă au nevoie de timp”, a declarat Juri Cisotti.

Popescu, emoționat după debutul „acasă” la Oțelul Galați

Portarul celor de la Oțelul Galați, Iustin Popescu, s-a arătat mulțumit de rezultatul de egalitate cu Farul Constanța. Fostul jucător de la Chindia s-a arătat emoționat la finalul partidei.

„Am avut multe emoții! A fost un meci foarte greu, știam că întâlnim o echipă bună, cu mulți jucători tineri, cu o calitate extraordinară. Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa și vreau să felicit acești suporteri minunați. Era pentru mine primul meci pe care îl jucam aici la Galați, acasă, în fața acestor suporteri.

Mă simt foarte bine, când ne apucăm de fotbal cu toții ne dorim ajungem la Superligă. Mă bucur că am ajuns la o asemenea echipă, cu asemenea antrenor, suporteri și un grup minunat. Dorinel Munteanu este un om de nota 10.

Noi ne dorim de la fiecare meci să scoatem maximul. Astăzi am încercat să luăm cele trei puncte, dar am obținut un punct muncit și ne gândim la următorul meci”, a declarat Iustin Popescu, conform sursei menționate mai sus.