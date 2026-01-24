Sport

Dorinel Munteanu nu a fost impresionat de victoria „câinilor” în Hermannstadt – Dinamo 1-2: „Nu ne-au pus multe probleme”

Hermannstadt a cedat acasă cu Dinamo în etapa 23 din SuperLiga. Dorinel Munteanu a spus lucrurilor pe nume după meciul pierdut. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat antrenorul sibienilor.
Mihai Dragomir
24.01.2026 | 06:40
Dorinel Munteanu nu s-a ferit. Ce a spus după Hermannstadt - Dinamo 1-2. Sursa Foto: Sport Pictures.
Etapa 23 din SuperLiga a venit în seara zilei de vineri, 23 ianuarie, cu meciul Hermannstadt – Dinamo 1-2. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat Dorinel Munteanu după meciul pierdut pe teren propriu.

Dorinel Munteanu nu a fost impresionat de victoria lui Dinamo la Sibiu

O nouă etapă, un nou eșec pentru Hermannstadt. Sibienii continuă să rateze puncte importante în lupta pentru salvarea de la retrogradare, deși au fost cât pe ce să smulgă un punct din meciul cu Dinamo.

Echipa lui Dorinel Munteanu a fost răpusă chiar de fostul ei jucător, Raul Opruț, care a marcat o „dublă” de zile mari. Dacă Zeljko Kopic a fost pus pe glume după meci, „neamțul” a avut un alt fel de discurs.

„Vreau să felicit echipa mea, diferența s-a făcut la două neatenții la fazele fixe. În rest, adversarul de astăzi nu ne-a pus foarte multe probleme, chiar dacă a avut posesia mingii. Asta le-am spus și băieților, nu trebuia să pierdem cele trei puncte. Noi muncim, ăsta e fotbalul. Preocuparea mea este să revină jucătorii accidentați, am probleme de efectiv, sper să putem recupera din jucători.
 
Nu am ce să le reproșez. Când începi o muncă de la 0, ne trebuie disciplină, dar mai avem de lucru atunci când avem posesia mingii. Nu sunt prea multe de spus. Nu vreau să fiu.. Știm că Dinamo este valoroasă, ocaziile au fost de partea noastră!”, a declarat Dorinel Munteanu după Hermannstadt – Dinamo 1-2.

Ce probleme are Dorinel Munteanu înaintea meciului cu Unirea Slobozia

Pentru Hermannstadt urmează un nou meci important. Sâmbătă, 31 ianuarie, sibienii se deplasează pentru meciul cu Unirea Slobozia, echipă aflată de asemenea într-o situație delicată. Dorinel Munteanu a subliniat faptul că are probleme de lot.

„Am încredere în jucători, problemele de lot sunt mari. Am nevoie de sprijinul conducerii, am adus câțiva jucători, trebuie să-i integrez. Vom trece peste toate, sunt convins că ne vom atinge obiectivul și băieții trebuie să facă mult mai mult decât au făcut astăzi.

La Slobozia e care pe care, nu pot să-mi găsesc scuze la niciun meci. Slobozia e în aceeași situație ca noi. Mă interesează să adunăm puncte”, a mai spus antrenorul sibienilor.

  • 14 puncte are Hermannstadt după 23 de etape
  • 15 este locul ocupat de sibieni în clasament
