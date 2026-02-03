Dorinel Munteanu, decizie șoc la pauza meciului Hermannstadt – Rapid! A schimbat portarul, iar ce s-a întâmplat 25 de minute mai târziu e SF! Video

ADVERTISEMENT

Hermannstadt a obținut primul succes din mandatul lui Dorinel Munteanu în etapa precedentă din Superliga, 3-2 pe terenul Unirii Slobozia, dar sibienii se află în continuare într-o situație dificilă. La pauza meciului cu Rapid, într-un moment în care giuleștenii conduceau cu 1-0, tehnicianul a luat o decizie surprinzătoare: a schimbat portarul.

Introdus la pauză de Dorinel Munteanu, Vlad Muțiu a avut o prestație solidă în primul sfert de oră al reprizei secunde, iar în minutul 61 a ieșit cu adevărat în evidență. Giuleștenii au primit un penalty după un fault comis în careu de Luca Stancu asupra lui Claudiu Petrila, iar Vlad Muțiu a ghicit direcția și a respins șutul expediat de căpitanul Rapidului, Alex Dobre.

9 minute mai târziu însă, Rapid a recuperat balonul după o pasă neinspirată trimisă de Muțiu, iar Constantin Grameni l-a învins pe portarul lui Hermannstadt cu un lob spectaculos de la mare distanță. Cele două faze pot fi urmărite .

Dorinel Munteanu, decizie șocantă la pauza meciului Hermannstadt – Rapid

Rapid a deschis scorul în minutul 27 al partidei de la Sibiu cu Hermannstadt, prin Denis Ciobotariu, care a punctat cu un șut puternic din careu după o pasă a lui Grameni. Cătălin Căbuz a atins balonul, însă nu a reușit să evite golul, iar Dorinel Munteanu a decis să îl scoată de pe teren la pauză și să îl introducă pe Vlad Muțiu.

Portarul de 31 de ani mai evoluase în doar două meciuri în acest sezon de Superligă, în noiembrie, când Căbuz a lipsit din cauza unei accidentări. Motivul schimbării nu este unul clar, deoarece portarul titularizat de Dorinel Munteanu nu a părut să acuze vreo problemă medicală înainte de pauză.

Dorinel Munteanu a epuizat schimbările până în minutul 63

Dorinel Munteanu a fost nemulțumit de prestațiile mai multor jucători de la Hermannstadt, iar tehnicianul a efectuat toate modificările disponibile până în minutul 63 al . După schimbarea produsă la pauză în poartă, „Neamțul” i-a înlocuit în minutul 55 pe Cristian Neguț și Dragoș Albu cu Marko Gjorgjievski și Jair.

Apoi, în minutul 63, tehnicianul i-a introdus pe teren pe Nana Antwi și Moonga Simba, cei înlocuiți fiind Kevin Ciubotaru și Aurelian Chițu. Cel din urmă a avut o evoluție foarte bună în , partidă în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Modificările nu au ajutat-o prea mult pe Hermannstadt, care a primit și al doilea gol din partea Rapidului, Constantin Grameni marcând cu o execuție spectaculoasă de la distanță. Introdus pe parcurs de către Costel Gâlcă, Timotej Jambor a stabilit scorul final, 3-0, în minutul 83.