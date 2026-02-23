Dorinel Munteanu, OUT de la Hermannstadt?! Reacția antrenorului, după 1-2 cu Csikszereda: „Voi avea o discuție cu conducerea”

ADVERTISEMENT

Hermannstadt a obținut doar 4 puncte din cele 7 meciuri disputate în Superliga în 2026, iar în etapa 28 sibienii au suferit un eșec dureros, 1-2 pe terenul celor de la Csikszereda, o rivală din lupta pentru evitarea retrogradării. La final, antrenorul Dorinel Munteanu a vorbit despre o posibilă plecare de la echipă.

Concluziile lui Dorinel Munteanu după Csikszereda – Hermannstadt 2-1

Condusă cu 1-0 de Csikszereda după reușita lui Csuros, Hermannstadt a egalat prin Aurelian Chițu, însă golul de 3 puncte a fost înscris de Răzvan Trif, care a punctat cu un șut superb de la aproximativ 30 de metri. Dorinel Munteanu a tras concluziile la final. „Nu pot să fiu decât îngândurat, am pierdut încă un joc. Nu știu dacă meritat sau nu. Este a cincea înfrângere consecutivă, asta doare pe fiecare antrenor.

Nu puteam să câștigăm cu acest joc haotic, mă așteptam la o organizare mai bună. N-avem nicio scuză. Sunt principalul vinovat, nu am putut să schimb nimic de 10 etape, sunt responsabil, sunt îngândurat, am dat acordul la niște transferuri care nu mă ajută încă. Trebuia să schimb ceva la echipă, dar încă nu au înțeles jucătorii ceea ce vreau”, a declarat „Neamțul”, conform . .

Dorinel Munteanu, OUT de la Hermannstadt?

Ținând cont de seria nefastă pe care o traversează Hermannstadt, există posibilitatea ca Dorinel Munteanu să nu mai continue pe banca echipei, iar tehnicianul a dezvăluit că va discuta cu cei din conducere. „Este o situație delicată, voi continua să lupt până la capăt, dar indiferent de ce se discută la nivelul conducerii, voi avea o discuție cu conducerea.

Nu știu dacă răbdarea conducerii e pe final. Și eu sunt la fel de necăjit ca și conducerea. Nu pot să dau vina pe jucători, nu e normal, sunt responsabil, una ne antrenăm și alta jucăm. Sunt foarte supărat că am crezut în câțiva jucători care trebuiau să mă ajute, am dat acordul la transferuri și nu m-au ajutat absolut deloc”, a afirmat acesta după .

Ce loc ocupă Hermannstadt în Superliga

Hermannstadt a strâns doar 17 puncte în primele 28 de etape din Superliga și ocupă momentan locul 15, penultimul, la 7 lungimi în urma echipei clasate pe poziția a 14-a, Unirea Slobozia. Până la finalul sezonului regulat, gruparea pregătită de Dorinel Munteanu va întâlni două formații aflate în lupta pentru play-off.

În runda 29, Hermannstadt va evolua pe teren propriu contra lui FC Botoșani, vineri, 27 februarie, de la ora 17:00, iar în ultima rundă sibienii se vor deplasa la Galați pentru partida cu Oțelul. Singura victorie a lui Hermannstadt în 2026 s-a înregistrat pe 31 ianuarie, 3-2 pe terenul Unirii Slobozia.