Dorinel Munteanu debutează duminică seară pe banca lui FC Hermannstadt împotriva Universității Craiova, de la ora 20.30. Chiar dacă adversarul din această seară nu va fi unul la îndemână, tehnicianul sibienilor a trasat un obiectiv fără echivoc pentru finalul de an: maximum de puncte!

Dorinel Munteanu a fixat ținta: maximum de puncte înainte de pauza de iarnă!

La conferința de presă dinaintea meciului cu Universitatea, Dorinel Munteanu a declarat că echipa trebuie să câștige cele șase puncte puse în joc în ultimele două etape. Acesta le-a cerut jucătorilor fapte, nu doar vorbe-n vânt și le-a transmis că doar randamentul din teren poate compensa timpul scurt de lucru pe care l-au avut împreună.

„Importanța jocului o știm cu toții, atât din punct de vedere al punctelor, dar și al schimbării de antrenor. Aceste două probleme vor fi acoperite de randamentul jucătorilor. Am mare încredere în ei, au înțeles în cele 2-3 zile cât am stat cu ei că în fotbal nu trebuie să lipsească încrederea. Niciun jucător nu a uitat să joace. Deși avem în față o echipă bună, poate fi contracarată. Obiectivul nostru e clar, de a câștiga cele 6 puncte în ultimele două etape ale anului.

Jucătorii trebuie să se autodepășească și fizic și mental. Nu îmi fac probleme din punct de vedere al calității. Vreau un joc colectiv, putem să-l facem, suntem dispuși la efort. Deși, minunile nu se fac în 3 zile. Minunea trebuie să vină de la ei, ei sunt principalii actori. Rezultatele din ultimul timp și-au pus amprenta, am încercat să le redau încrederea de la prima discuție. I-am ascultat pe toți, până la un punct. Vorbărie multă, sărăcia omului. Trebuie fapte, să demonstrăm tuturor suporterilor, conducerii că nu merităm locul pe care suntem acum. Sunt ceva probleme de lot, au fost răciți, au avut gripă. Sper ca până la ora jocului să-și revină. Dar am un lot echilibrat valoric, voi găsi soluția cea mai bună“, a spus Dorinel Munteanu.

Dorinel face „legea“ la Hermannstadt: „Nimeni nu e titular!“

„Trebuie să ne dominăm adversarul din punct de vedere fizic și al determinării, pentru că e un adversar bun. Important e ca jucătorii să respecte ce discut cu ei. Știu calitatea ofensivă a adversarului, nu-i vom da șansa să fie mereu aproape de poarta noastră, vreau agresivitate ieșită din comun. Îmi doresc ca jucătorii noștri să câștige dueluri unu contra unu.

Concluzia rapidă la care am ajuns e că trebuie să găsesc câte doi jucători pe fiecare post care să dea 100%. Nu este nimeni titular, mai pe scurt și direct. Trebuie să-și câștige locul în echipă. Nu e important cine joacă, mai ales în situația noastră”, a mai declarat Munteanu.

Filipe Coelho și-a făcut „temele“ înainte de FC Hermannstadt – Universitatea Craiova: „Motivația va fi alta!“

De partea cealaltă, , mai ales după ce Dorinel Munteanu a fost instalat pe banca tehnică. Portughezul le-a mai cerut jucătorilor să fie mult mai concentrați decât adversarii, chiar dacă timpul de pregătire pentru acest meci a fost extrem de scurt.

„Nu va fi un meci ușor. Și-au schimbat antrenorul, iar motivația din partea jucătorilor va fi alta. Totuși, noi trebuie să fim pregătiți să întâlnim o echipă solidă, care joacă acasă. Vom face tot posibilul pentru a lua toate cele trei puncte. Nu pot prezice dacă noul lor antrenor va face schimbări multe sau de sistem, dar noi ne-am făcut temele și trebuie să fim pregătiți pentru orice. Le-am transmis asta jucătorilor, acum vom vedea…Nu au rezultate bune, dar jucătorii sunt buni, cu experiență, care cunosc jocul și sunt bine organizați.

Au calitate în aspectele tehnice, unii dintre jucători au capacitatea de a juca între linii, de a ataca spațiile. Nu ne va fi ușor, sunt sigur. Pot avea și mingea în posesie, dar noi trebuie să fim mult mai focusați decât ei. După ultimul meci este normal ca jucătorii să fie un pic triști, dar nu avem deloc timp să ne mai gândim la asta. Dispoziția lor de joc este una bună și știu că acesta este un meci important. Întotdeauna următorul joc este cel mai important. Normal, nu am avut prea mult timp să pregătim acest meci. Am avut mai puțin de 72 de ore la dispoziție, dar nu am nicio îndoială că vom încerca să câștigăm“, a declarat Filipe Coelho.

Carlos Mora revine în lotul Universității Craiova după o lună de pauză

Unul dintre cei mai buni jucătorii ai Universității Craiova în prima parte a actualului sezon, Carlos Mora, s-a accidentat pe 14 noiembrie, într-un meci pe care naționala statului Costa Rica l-a pierdut cu Haiti, scor 0-1, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Jucătorul de bandă dreaptă în vârstă de 24 de ani a suferit o ruptură la coapsa stângă și a ratat meciurile de campionat cu FC Argeș, U Cluj și CFR Cluj, cel din Cupa României cu Petrolul și duelurile din Conference League cu Mainz și Sparta Praga.

Acum, FANATIK a aflat că și va fi inclus în lot pentru întâlnirea de la Sibiu. Totuși, rămâne de văzut dacă antrenorul Filipe Coelho îl va forța în jocul cu FC Hermannstadt sau îl va menaja în vederea duelului decisiv din deplasare cu AEK Atena, din ultima etapă a grupei de Conference League.