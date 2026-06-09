Dorinel Munteanu, prezentat oficial la CSM Reșița. Primele declarații ale antrenorului: „Îmi doresc să parcurg același traseu ca la Galați!”. Video

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Dorinel Munteanu a dat uitării ultimul mandat de la Hermannstadt. Plecat de la Sibiu după retrogradare, antrenorul român a bătut palma cu divizionara secundă CSM Reșița. Marți, 9 iunie, a avut loc o conferință de presă în care tehnicianul în vârstă de 57 de ani a fost prezentat oficial la cârma echipei din Valea Domanului.

Dorinel Munteanu, noul antrenor de la CSM Reșița

după retrogradarea cu sibienii în Liga 2. Acum, el a fost prezentat oficial drept noul antrenor al formației care a încheiat stagiunea recentă pe locul 3 din grupa B a eșalonului secund.

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„Mă bucur că vă revăd. Am avut un mandat foarte scurt aici la Reșița. Telefonul domnului președinte, discuțiile cu domnul primar și cu domnul Filipescu m-au făcut să decid să încep acest proiect. Un proiect frumos, dar nu va fi ușor. Am experiența necesară. Știți istoria mea, trecutul meu de la Galați, și îmi doresc și aici să parcurg același traseu. Sper ca suporterii să fie aproape de noi și să ne susțină. Am acceptat fără ezitare. Îmi place să muncesc, să fac oamenii fericiți!”, a spus inițial Dorinel Munteanu.

Obiectivele lui Dorinel Munteanu la CSM Reșița

Pentru Dorinel Munteanu, primordial este să își consolideze un lot pentru care poate lupta ulterior pentru calificarea în play-off-ul Ligii 2, și, de ce nu, chiar pentru promovarea în SuperLiga. „În primul rând trebuie să ne formăm o echipă. Trebuie să consolidăm lotul cu care să începem pregătirea, când ne vom reuni pe 22 iunie. Nu am luat în calcul să iau cu mine jucători de la fosta echipă. Vor veni jucători, trebuie să formăm o echipă.

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Primul obiectiv este să formăm o echipă, apoi play-off, după discutăm și despre atacarea promovării. Lucrăm la organigramă. Voi veni cu staff-ul meu. Din punct de vedere financiar nu putem discuta. Trebuie respect din partea ambelor părți, și suporterii către echipă, dar și echipa către suporteri. Acceptăm criticile, acceptăm laudele, dar trebuie să ne vedem fiecare de treaba noastră și va funcționa”, a mai spus tehnicianul la conferința de presă.

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