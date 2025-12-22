Sport

Dorinel Munteanu, primul transfer la FC Hermannstadt. Fostul jucător al Universității Craiova a fost prezentat oficial

FC Hermannstadt îi aduce primele întăriri la echipă lui Dorinel Munteanu! Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova a fost prezentat oficial de sibieni
Ciprian Păvăleanu
22.12.2025 | 23:47
Dorinel Munteanu primul transfer la FC Hermannstadt Fostul jucator al Universitatii Craiova a fost prezentat oficial
FC Hermannstadt și-a anunțat prima achiziție din perioada Dorinel Munteanu. Foto: Colaj FANATIK
Dorinel Munteanu a fost încredințat cu dificila misiune de a salva FC Hermannstadt de la retrogradare în acest sezon. Sibienii mai au nouă etape în care trebuie să adune cât mai multe puncte și să-și pregătească o echipă care poate face față cu brio în play-out. Sibienii au anunțat oficial primul transfer al iernii.

Eduard Florescu, noul jucător al lui FC Hermannstadt

Eduard Florescu este un mijlocaș cu o tehnică foarte bună și o experiență vastă în SuperLiga României. Cu toate acestea, el nu a reușit să-l impresioneze pe Andrei Prepeliță la Unirea Slobozia, unde a evoluat doar în 16 meciuri și să înscrie un singur gol.

De-a lungul carierei sale, el a mai evoluat pentru Universitatea Craiova, Yelimay Semey, din Kazahstan, însă singura echipă pentru care a dat un randament cu adevărat bun a fost FC Botoșani, echipă pentru care a reușit un sezon cu 16 goluri create. Luni seară, la finalul etapei cu numărul 21, sibienii au făcut anunțul oficial pe pagina lor de Facebook:

„Eduard Florescu este un mijlocaș central, de picior stâng, cu profil ofensiv (,,număr 8/ număr 10”) în vârstă de 28 de ani. De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat pentru CS Mioveni, FC Argeș, FC Viitorul, FC Botoșani, Universitatea Craiova, Yelimay (Kazakhstan) și Unirea Slobozia, echipă pentru care a bifat 16 prezențe în acest sezon și a marcat un gol. Noul mijlocaș FCH este cotat la suma de 300.000 de euro pe site-urile de specialitate. Eduard Florescu a semnat cu FCH pentru un sezon și jumătate din postura de fotbalist liber de contract”, au scris cei de la FC Hermannstadt pe social media.

FC Hermannstadt s-a despărțit de Marius Măldărășanu după 4 ani și jumătate

Marius Măldărășanu a fost văzut de mulți ca fiind actorul principal din spatele performanțelor lui FC Hermannstadt. Deși este o echipă înființată recent, „Măldă” a reușit să transforme formația sibiană într-o nucă tare chiar și pentru cele mai valoroase echipe ale SuperLigii.

În urma multiplelor transferuri de la echipă, dar și a indisponibilităților, el nu a mai reușit să redreseze „corabia”, așa că și-a încheiat colaborarea cu FC Hermannstadt. Marius Măldărășanu a trecut printr-o perioadă asemănătoare și în sezonul trecut și a reușit să revină pe final, însă acum nu a mai avut această șansă. 

Dorinel Munteanu a venit pentru a-l înlocui, iar pentru jucătorii Sibiului urmează o pregătire spartană în perioada de iarnă, lucru pentru care „Neamțul” este foarte bine cunoscut: „Cine poate, poate, cine nu, nu poate. În această situație suntem cu mulți accidentați și suspendați. Asta e o problemă majoră. Ce va fi după acest joc cu Petrolul vom vedea ce vom aduce, ce va pleca. Merg pe continuitate”, a dezvăluit antrenorul lui FC Hermannstadt.

