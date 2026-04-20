Dorinel Munteanu, reacție furibundă după remiza din Petrolul – FC Hermannstadt: ”Nu am existat pe teren”

FC Hermannstadt a obținut un punct mare pe terenul Petrolului și a urcat pe loc de baraj, dar Dorinel Munteanu (57 de ani) a fost total nemulțumit după joc. Tehnicianul le-a reproșat elevilor săi prestația mai mult decât modestă din prima repriză.

Dorinel Munteanu și-a făcut praf jucătorii după Petrolul – FC Hermannstadt 1-1

Imediat după încheierea întâlnirii din , antrenorul sibienilor a recunoscut fair-play că Petrolul mai putea marca în prima parte a duelului, însă consideră că acest punct ar putea fi extrem de important în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

”Un punct este un punct. Ăsta a fost și scopul nostru, dar sincer mă așteptam la un joc mai bun al echipei mele. În prima repriză practic nu am existat pe teren. Gazdele puteau să mai înscrie două-trei goluri. Lazar a scos niște baloane foarte importante.

Am luat gol ca întotdeauna, din fază fixă. Asta este! E vorba de responsabilitate. Totuși, este posibil ca acest punct să fie foarte important. Am făcut un pas important, adică am trecut peste Slobozia la golaveraj”, a declarat Munteanu, conform .

Dorinel Munteanu, confuz după meciul de la Ploiești

Chiar dacă s-a confruntat cu mari probleme de lot din cauza faptului că , tehnicianul lui FC Hermannstadt este de părere că echipa merită mult mai mult, dar jucătorii trebuie să înțeleagă că așa nu mai merge.

”Ne așteaptă meciuri foarte grele. Trebuie să ne îmbunătățim jocul, altfel nu pot să fiu mulțumit. Eu sper ca jucătorii noștri să înțeleagă că pentru a ne salva trebuie să facem mult mai mult. Întotdeauna am spus că ‘Cine se mulțumește cu puțin, atunci puțin alege sau culege!’. Este un grup de jucători care merită mai mult.

Nu e prima dată când jucăm așa în deplasare. Practic nu am existat în prima repriză! Cine este mulțumit cu un punct… Nu vreau să cad în capcana rezultatului. În repriza a doua a fost un joc deschis. Nici nu știu dacă să mă bucur pentru acest punct”, a spus Dorinel Munteanu.

Clasament play-out SuperLiga

În urma remizei de pe terenul Petrolului și a înfrângerii suferite de Unirea Slobozia în deplasare cu Csikszereda, FC Hermannstadt a ieșit după o perioadă lungă de pe locurile direct retrogradabile și a urcat pe poziție de baraj.