Dorinel Munteanu, record negativ la Sepsi! Dioszegi l-a demis mai repede decât Becali în 2008. Top 5 cele mai scurte aventuri ca antrenor

Sepsi a anunțat oficial luni, 28 aprilie 2025, (56 de ani), după doar 41 de zile de colaborare și cinci meciuri disputate. Mandatul său la echipa din Sfântul Gheorghe este astfel cel mai scurt din cariera sa.

Dorinel Munteanu a fost demis de Sepsi după 41 de zile

Precedentul record negativ al lui Munteanu data din 2012, când s-a despărțit de Dinamo după 42 de zile. Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, a depășit și recordul lui Gigi Becali din 2008, care l-a demis pe Dorinel după 49 de zile.

ADVERTISEMENT

Într-un comunicat publicat pe canalele oficiale, clubul din Sfântu Gheorghe a precizat:

„Conducerea clubului Sepsi OSK a ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabilă a relațiilor contractuale cu antrenorul principal Dorinel Munteanu. Tehnicianul, în vârstă de 56 de ani, a preluat conducerea tehnică a echipei Sepsi OSK în martie 2025. Pe această cale îi mulţumim pentru activitatea depusă la clubul nostru și îi urăm mult succes în continuare!”.

, în locul lui Valentin Suciu, cu obiectivul de a câștiga play-out-ul și a juca barajul pentru Conference League. Din păcate pentru fostul mare internațional, rezultatele nu au fost cele așteptate.

ADVERTISEMENT

Ironia sorții, Dorinel Munteanu a fost demis după ce Cu doar un punct acumulat în cinci meciuri și o medie de 0,20 puncte pe meci, cea mai slabă din întreaga carieră a lui Dorinel Munteanu, Sepsi a ajuns pe loc de baraj, cu 24 de puncte. Formația din Sfântu Gheorghe se află la doar două puncte de Unirea Slobozia, prima echipă de sub linia de retrogradare. Până la finalul play-out-ului mai sunt patru etape.

Top 5 cele mai scurte mandate ale antrenorului Dorinel Munteanu

1. Sepsi OSK Sf. Gheorghe (2025)

41 zile (18 martie 2025 – 28 aprilie 2025)

5 meciuri

Medie puncte: 0,20 puncte/meci

ADVERTISEMENT

2. Dinamo București (2012)

42 zile (15 noiembrie 2012 – 27 decembrie 2012)

5 meciuri

Medie puncte: 1,60 puncte/meci

ADVERTISEMENT

3. Steaua București (2008)

49 zile (27 octombrie 2008 – 15 decembrie 2008)

8 meciuri

Medie puncte: 0,88 puncte/meci

4. Zakho SC (Irak) (2016-2017)

55 zile (30 decembrie 2016 – 23 februarie 2017)

5. Astra Giurgiu (2015)

55 zile (4 martie 2015 – 28 aprilie 2015)

10 meciuri

Medie puncte: 1,20 puncte/meci

Dorinel Munteanu a plecat de la Dinamo după 42 de zile. Visa să antreneze în Germania

Dorinel Munteanu a mai avut mandate scurte și la Dinamo și la Steaua. În 2012, liderul selecțiilor all-time la echipa națională a stat pe banca formației din Ștefan cel Mare 42 de zile, dar a reziliat contractul pe cale amiabilă după doar cinci meciuri pentru a da curs ofertei de la Mordavia Saransk (Rusia). Era prima lui experiență în străinătate ca tehnician.

Cu Dorinel antrenor Dinamo reușise două victorii și două egaluri în campionat, dar a fost eliminată de CFR Cluj din sferturile Cupei României. Pe atunci, visul lui Dorinel Munteanu era să ajungă antrenor în Germania.

“Îmi pare rău că suspend în acest moment un proiect la care m-am angajat în urma cu două luni. Am cerut și am găsit înțelegere din partea clubului pentru a-mi îndeplini un vis în cariera de antrenor. Nu am avut vreo nemulțumire legată de Dinamo, așa cum s-a vehiculat eronat în presă. Vreau să-mi îndeplinesc visul de a antrena în Germania, unde este și familia mea!”, a explicat Dorinel despărțirea rapidă de Dinamo, citat de .

În 2008, Gigi Becali l-a demis pe Dorinel Munteanu după 49 de zile

În schimb, în 2008, Dorinel Munteanu a fost demis cu scandal de la Steaua după 49 de zile. Primul record negativ. Gigi Becali i-a reproșat antrenorului eliminarea din Champions League de către Fiorentina.

”Eu am considerat că Arthuro nu e de Steaua, avea şi salariu mare şi asta a fost. Cu el şi cu Abel Moreno am reziliat contractele pe cale amiabilă. Am decis de unul singur. Dorinel are un cuvînt de spus, dar la el acasă, la bussiness-ul lui. Dacă eu spun că nu vreau un jucător, atunci aşa e! Dacă îl vrea Dorinel, să-i plătească el salariul”, a declarat Becali la Fanatik Show.

În replică, Dorinel Munteanu a spus: ”Am satisfacţia că am venit cu sufletul deschis, dar nu am găsit cele mai propice condiţii necesare performanţei. Mai multe nu vreau să spun. La Steaua nu mi s-a dat încredere şi nici timp. Experienţa mea poate fi considerată o tragedie profesională, dar dacă nu s-a vrut performaţă, nu s-a vrut. Chiar stăteam şi mă gândeam, Hagi a stat mai mult de două luni, eu nu am stat nici măcar două luni. Este recordul meu negativ în această privinţă”.

Dorinel Munteanu are două trofee ca antrenor, ambele cu Oțelul

Ca antrenor Dorinel Munteanu are în palmares două trofee, ambele cucerite cu Oțelul Galați: campionatul 2011 și Supercupa României 2012. De altfel, tehnicianul a avut la Oțelul cele mai lungi mandate: primul de 1.149 zile, iar al doilea de 1.273 zile.

Cluburi antrenate de Dorinel Munteanu:

CFR Cluj: 1 iulie 2005 -2 octombrie 2006

FC Argeș: 5 octombrie 2006 – 26 aprilie 2007

FC Vaslui: 1 iulie 2007 – 5 aprilie 2008

U Cluj (două mandate): 26 august – 26 octombrie 2008 / 31 martie – 30 iunie 2009

Steaua: 27 octombrie – 15 decembrie 2008

Oțelul Galați (două mandate): 8 iulie 2009 – 30 august 2012 / 6 iulie 2021 – 30 decembrie 2024

Dinamo București: 15 noiembrie – 27 decembrie 2012

Mordavia Saransk (Rusia): 29 decembrie 2012 – 10 iunie 2013

Kuban Krasnodar (Rusia): 11 iunie 2013 – 12 octombrie 2013

Astra Giurgiu: 4 martie – 28 aprilie 2015

Zakho (Irak): 30 decembrie 2016 – 23 februarie 2017

CSM Reșița: 7 aprilie 2017 – 29 iunie 2018

Concordia Chiajna: 18 septembrie 2018 – 7 ianuarie 2019

Sepsi OSK: 18 martie – 28 aprilie 2025