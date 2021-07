Dorinel Munteanu revine pe banca tehnică! Va pregăti o fostă campioană a României: „Am ajuns la un acord”

Liber de contract încă din iunie 2020, când s-a despărțit de CSM Reșița, Dorinel Munteanu este gata să pună umărul la „renașterea” Oțelului. „Am ajuns la un acord. Mâine va fi prezentarea oficială”, a anunțat tehnicianul, fără a oferi, însă, mai multe detalii pe marginea acestui subiect.

ADVERTISEMENT

Sub conducerea sa, gălățenii au produs, cu zece ani în urmă, una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului românesc. Având în vedere că și se află în plin proces de reconstrucție, misiunea „Kaiserului” nu va fi deloc ușoară.

În plus, echipa . Instalat în funcția de președinte după plecarea lui Iulian Apostol, Marian Brăilescu (n.r. care a fost până acum ofițer de presă) va colabora îndeaproape cu managerul general Cristian Munteanu.

ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu se întoarce „în iarbă”. Va semna cu Oțelul Galați

„Am ajuns la un acord cu Oțelul. Mâine va fi prezentarea oficială, nu aș vrea să spun foarte multe, aș fi vrut să fie surpriză pentru suporteri”, a declarat Dorinel Munteanu pentru .

Acesta revine astfel la clubul cu care a cunoscut marea performanță în calitate de antrenor principal. Chiar dacă despărțirea nu s-a produs în cele mai bune condiții, dat fiind faptul că membrii Consiliului de Administrație au decis să blocheze remunerația de la UEFA pentru participarea în grupele Champions League, Oțelul a avut mereu un loc aparte în inima sa.

ADVERTISEMENT

„Am trăit cele mai frumoase momente ca antrenor şi mereu mă voi întoarce cu plăcere la Galaţi. Pot să spun că sunt mândru că am avut în jurul meu caractere, doar aşa puteam duce Oţelul pe culmile succesului.

Sunt bucuros că am făcut parte din acest proiect. E o zi tristă pentru mine, dar am decis să încheiem contractul pentru binele echipei, ştiu că e nevoie de o schimbare”, spunea, la acea vreme, fostul component al Generației de Aur.

ADVERTISEMENT

A fost la un pas de Dinamo: „Am discutat cu DDB”

În altă ordine de idei, trebuie spus că Dorinel Munteanu ar fi putut reveni mult mai devreme în antrenorat. Dinamo a fost echipa care l-a dorit insistent la începutul acestui an, dar discuțiile nu s-au mai concretizat.

„Eu am avut o discuție, la începutul acestei perioade, cu DDB. Au fost niște probleme la nivelul băncii tehnice, dar au rămas în stadiul de discuții.

ADVERTISEMENT

Nu pot să dau un răspuns, pentru că Dinamo trece prin perioade foarte grele și nu aș vrea să afectez sau să pun presiune pe antrenori.

Dintodeauna m-a tras sufletul spre Dinamo, chiar dacă am avut incidente cu suporterii după ce am jucat la Steaua. Nu am fost nici primul nici ultimul jucător care a jucat la ambele echipe, dar eu i-am înțeles atunci”, mărturisea tehnicianul.