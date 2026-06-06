Dorinel Munteanu s-a decis și semnează după o nouă retrogradare: „Luni merg acolo”

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Dorinel Munteanu este istorie la Hermannstadt. Antrenorul de 57 de ani a plecat de la gruparea sibiană după retrogradarea în eșalonul secund. Fostul mare internațional român a oferit ultimele detalii despre negocierile cu noua echipă pe care vrea să o preia din noul sezon competițional.

Dorinel Munteanu merge să poarte discuțiile finale pentru preluarea lui CSM Reșița

„Neamțul” nu vrea să ia pauză, așa cum procedează mulți antrenori, mai ales după perioade nefaste din cariera lor. El este foarte aproape să bată palma cu CSM Reșița, clubul din Liga 2 pe care l-a mai pregătit în perioadele 2017 – 2018, respectiv 2019 – 2020. „Cunosc oamenii de acolo, de la Reșița. Dar nu asta e important, ci ceea ce facem din punct de vedere profesional. Proiectul pentru reșițeni este unul important, dacă mă apuc de el, atunci trebuie să-l duc la bun sfârșit.

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Trebuie să aduc oamenii la stadion, așa cum a fost și la Galați, acesta este unul dintre obiectivele mele. Luni urmează să merg acolo pentru discuțiile finale, să spunem așa. Am vorbit telefonic până acum. Trebuie să se stabilească și conducerea clubului, pentru că, ați văzut, Cristi Bobar a plecat”, a declarat Dorinel Munteanu, pentru

Două retrogradări consecutive și șase în total în cariera de antrenor a lui Dorinel Munteanu

Dorinel Munteanu reușea în urmă cu mai bine de un deceniu să câștige campionatul cu Oțelul Galați și să meargă cu echipa în Champions League. Vremurile s-au schimbat, iar de atunci antrenorul român a cunoscut și gustul eșecului. Deși tot el este cel care a readus formația moldavă în primul eșalon, experiențele ulterioare s-au dovedit unele de coșmar.

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În sezonul 2024/2025, el a fost instalat pe banca lui Sepsi pentru a scăpa formația covăsneană de la retrogradare, însă rezultatele din ultima etapă a stagiunii au trimis echipa direct în Liga 2. În sezonul recent încheiat, Dorinel Munteanu a avut același rol de salvator și la Hermannstadt, cu care a eșuat de asemenea. , el a mai avut aceeași soartă și la FC Argeș, în 2007, și Concordia Chiajna, în 2019.

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