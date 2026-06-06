Sport

Dorinel Munteanu s-a decis și semnează după o nouă retrogradare: „Luni merg acolo”

Dorinel Munteanu s-a despărțit de FC Hermannstadt după ce a retrogradat cu echipa în Liga 2. Experimentatul tehnician a dezvăluit în ce stadiu se află negocierile cu noua echipă pe care o va prelua.
Mihai Dragomir
06.06.2026 | 14:15
Dorinel Munteanu sa decis si semneaza dupa o noua retrogradare Luni merg acolo
ULTIMA ORĂ
Dorinel Munteanu, la doar un pas de o nouă echipă. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu este istorie la Hermannstadt. Antrenorul de 57 de ani a plecat de la gruparea sibiană după retrogradarea în eșalonul secund. Fostul mare internațional român a oferit ultimele detalii despre negocierile cu noua echipă pe care vrea să o preia din noul sezon competițional.

Dorinel Munteanu merge să poarte discuțiile finale pentru preluarea lui CSM Reșița

Dorinel Munteanu nu a mai continuat la Hermannstadt după retrogradare. „Neamțul” nu vrea să ia pauză, așa cum procedează mulți antrenori, mai ales după perioade nefaste din cariera lor. El este foarte aproape să bată palma cu CSM Reșița, clubul din Liga 2 pe care l-a mai pregătit în perioadele 2017 – 2018, respectiv 2019 – 2020. „Cunosc oamenii de acolo, de la Reșița. Dar nu asta e important, ci ceea ce facem din punct de vedere profesional. Proiectul pentru reșițeni este unul important, dacă mă apuc de el, atunci trebuie să-l duc la bun sfârșit.

ADVERTISEMENT

Trebuie să aduc oamenii la stadion, așa cum a fost și la Galați, acesta este unul dintre obiectivele mele. Luni urmează să merg acolo pentru discuțiile finale, să spunem așa. Am vorbit telefonic până acum. Trebuie să se stabilească și conducerea clubului, pentru că, ați văzut, Cristi Bobar a plecat”, a declarat Dorinel Munteanu, pentru Digi Sport.

Două retrogradări consecutive și șase în total în cariera de antrenor a lui Dorinel Munteanu

Dorinel Munteanu reușea în urmă cu mai bine de un deceniu să câștige campionatul cu Oțelul Galați și să meargă cu echipa în Champions League. Vremurile s-au schimbat, iar de atunci antrenorul român a cunoscut și gustul eșecului. Deși tot el este cel care a readus formația moldavă în primul eșalon, experiențele ulterioare s-au dovedit unele de coșmar.

ADVERTISEMENT
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan...
Digi24.ro
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”

În sezonul 2024/2025, el a fost instalat pe banca lui Sepsi pentru a scăpa formația covăsneană de la retrogradare, însă rezultatele din ultima etapă a stagiunii au trimis echipa direct în Liga 2. În sezonul recent încheiat, Dorinel Munteanu a avut același rol de salvator și la Hermannstadt, cu care a eșuat de asemenea. Pe lângă cele două retrogradări consecutive din ultimii doi ani, el a mai avut aceeași soartă și la FC Argeș, în 2007, și Concordia Chiajna, în 2019.

ADVERTISEMENT
Denise Rifai a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația...
Digisport.ro
Denise Rifai a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația cu Dan Alexa: ”S-a ajuns la o demență”
  • 3 este locul pe care a încheiat CSM Reșița în grupa B din play-out-ul Ligii 2 în ultimul sezon
  • 3 este numărul anilor de când reșițenii se află în eșalonul secund
O nouă demitere de antrenor în SuperLiga! Fiul unui fost mare internațional portughez...
Fanatik
O nouă demitere de antrenor în SuperLiga! Fiul unui fost mare internațional portughez vine să preia echipa
Dan Petrescu se află în continuare în Italia! Ce se întâmplă cu antrenorul...
Fanatik
Dan Petrescu se află în continuare în Italia! Ce se întâmplă cu antrenorul român
Suma uriașă de bani pe care a luat-o Kennedy Boateng la semnătură! Gigi...
Fanatik
Suma uriașă de bani pe care a luat-o Kennedy Boateng la semnătură! Gigi Becali: ”Am făcut ofertă!”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fostul mare jucător de la FCSB, ruptură totală cu MM Stoica: 'N-o să...
iamsport.ro
Fostul mare jucător de la FCSB, ruptură totală cu MM Stoica: 'N-o să mai vorbim niciodată'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!