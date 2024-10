Dorinel Munteanu, scenariu apocaliptic pentru Oțelul după 0-2 cu Slobozia: „Să nu fie începutul sfârșitului! M-am gândit la plecare”

Criza de la Galați se adâncește! Oțelul , în etapa a 14-a din SuperLiga. Formația pregătită de Dorinel Munteanu a ajuns la 6 meciuri consecutive fără victorie în campionat. Gălățenii au ieșit în afara locurilor de play-off.

Dorinel Munteanu, concluzii dure după Oțelul – Unirea Slobozia 0-2: „Cel mai slab meci de când sunt la conducere”

Dorinel Munteanu a spus lucrurilor pe nume după înfrângerea cu Unirea Slobozia de pe teren propriu. „Neamțul” nu își explică motivele pentru care există nemulțumire la Galați, ținând cont de condițiile pe care le are la dispoziție.

“Concluziile sunt simple. A câştigat echipa mai bună, care a început şi continuat jocul mai bine, care a avut ocazii. Un rezultat meritat după aspectul jocului. Cu echipa voi găsi răspunsul la întrebarea de ce am jucat slab, că obiectivul nostru era altul.

M-a surprins că am jucat poate cel mai slab joc de când sunt la conducerea echipei. Văd partea plină a paharului, deşi e obligaţia mea să redresez echipa. E meritată înfrângerea şi felicit Slobozia.

Trebuie să găsesc soluţii, ca să terminăm campionatul regulat bine. E greu, pentru că există nemulţumire de toate părţile şi nu înţeleg de ce. Nu e echipa mea, nu sunt patron aici şi am spus greutăţile de aici.

În loc să fim uniţi, văd de două, trei săptămâni că am avut multe probleme, s-a vorbit mult despre echipa noastră. Presa, suporterii nemulţumiţi care visează…

„Mi-aș dori să nu fie începutul sfârșitului. Cum a fost acum 10 ani”

O spun cu responsabilitate şi părere de rău că mi-aş dori să nu fie începutul sfârşitului pentru această echipă, cum a fost acum 10 ani, când am fost la echipă. De ce spun asta? Lumea din fotbal sau din Galaţi şi-mi cer iertare… uită de rezultatele bune de anul trecut, de condiţiile care sunt la echipă, una mică şi cu suflet mare.

Nu s-a îmbunătăţit nimic, chiar a scăzut totul şi nu pot performa fără bani. Cine are bani, performează, cine nu, rămâne pe loc. Ne-am depăşit condiţia şi spun că nu suntem susţinuţi. Nu mă refer la Consiliul Local, domnul primar, televiziuni, oamenii care m-au ajutat şi au venit necondiţionat lângă mine.

În fotbal trebuie să văd partea plină şi va fi ultimul an (n.r. – sezon) pentru mine când voi face tot posibilul să redresez această echipă, să mă lupt cu greutăţile şi să-i mulţumesc pe cei care vin la stadion”, a declarat Dorinel Munteanu, la flash-interviu.

Dorinel Munteanu, sincer: „Mă gândesc la plecare”

Dorinel Munteanu și-a asumat întreaga responsabilitate pentru parcursul pe care îl traversează Oțelul Galați. În același timp, fostul mare internațional român consideră că gălățenii au așteptări mari, chiar dacă nu vin la stadion.

(n.r. – Vă gândiţi să plecaţi de la Oţelul?) Mă gândesc, m-am gândit în trecut, că nu e uşor să te baţi singur cu granzii Superligii, că lumea uită repede că în trei ani am promovat. Cazul care mă deranjează cel mai mult…

Singurul meci la care a fost stadionul plin a fost cu Botoşani din Liga 3, în Liga 2. În rest nu mai există interes, nu înţeleg de ce. Am avut o zi neagră.

Puţini au fost care ne-au susţinut, dar aşa am dus-o până la nivelul ăsta. Eu sunt responsabil de rezultate şi tot eu trebuie s-o salvez”, a mai spus Dorinel Munteanu.

Adrian Mihalcea, îngândurat după Oțelul – Unirea Slobozia 0-2: „Să mă ierte Dumnezeu”

Unirea Slobozia a urcat până pe locul 12 în clasament, grație succesului cu Oțelul. Adrian Mihalcea, victorios după aproape două luni de secetă, a vorbit despre . „Centralul” Iulian Călin i-a anulat un gol lui Afalna pentru ofsaid.

”Greu… Un meci greu. Față de meciurile trecute, am avut altă atitudine. Am avut o săptămână grea. Am avut câteva ședințe cu jucătorii. Se pare că au înțeles mesajul, ceea ce mă mulțumește.

O victorie venită în urma unui joc dominat în cea mai mare parte de noi. E o victorie care a plecat de la cap, de la mentalul jucătorilor. După golul anulat din prima repriză, nu am simțit nimic. A fost a 7-a decizie împotriva noastră, în acest campionat.

„Eu nu mai înțeleg fotbalul! Ba a fost ofsaid, ba nu a fost”

Să mă ierte Dumnezeu, dar eu nu mai înțeleg fotbalul! Ba a fost ofsaid, ba nu a fost ofsaid. Mi se par exagerate interpretările astea. Poate sunt eu subiectiv, nu știu. Jocul băieților mei a fost bun și nu au căzut psihic.

Mă bucur că am câștigat. Am fost inspirat și la schimbări. A fost ok, pentru că am ținut ritmul de joc și în repriza secundă. Producem ceva spectacol, dar astăzi am fost și eficienți”, a declarat Adrian Mihalcea, la finalul meciului.