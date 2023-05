Dorinel Munteanu se teme că Dinamo poate trimite Oțelul la barajul pentru promovare: „E păcat să dăm cu piciorul într-un moment istoric”

Oțelul Galați este la un meci distanță de promovarea directă în SuperLiga. Echipa antrenată de Dorinel Munteanu , de la ora 13:00 și va promova direct pe prima scenă a fotbalului românesc indiferent de rezultatul înregistrat la Poli Iași – Dinamo.

Dorinel Munteanu nu vrea să dea cu piciorul unui „moment istoric”: „Suntem într-o postură bună, jucăm acasă”

Oțelul Galați și Dinamo sunt la egalitate înaintea ultimei etape din play-off-ul Ligii 2 Casa Pariurilor (46 puncte). În etapa a 10-a, moldovenii primesc vizita celor de la Unirea Dej, în timp ce Dinamo merge în Copou pentru disputa cu Poli Iași.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Dorinel Munteanu este avantajată în cazul în care Oțelul termină la egalitate cu Dinamo în clasament, deoarece primul criteriu de departajare se referă la numărul de puncte obținute în sezonul regulat. Astfel, cu o victorie, Oțelul va fi sigură de prezența în SuperLiga din sezonul viitor. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , iar miza echipei clujene este nesemnificativă.

Totuși, Dorinel Munteanu nu se așteaptă la cadouri. „De foarte multe ori am spus-o, promovarea directă se va juca până în ultimul minut al ultimului joc, iată că s-a adeverit. Sigur, suntem într-o postură, din punctul meu de vedere, bună, jucăm acasă.

ADVERTISEMENT

Dar, avem în față un adversar care a făcut foarte multe meciuri bune în deplasare, mă refer la jocurile de la Buzău, de la Dinamo, de la Iași, jocuri în care nu a pierdut”, a declarat Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu, în alertă înainte de Oțelul – Unirea Dej: „În turul sezonului regulat am pierdut 0-2”

Oțelul și Unirea Dej și-au împărțit punctele în actuala stagiune din liga secundă. Moldovenii s-au impus în play-off, scor 1-0, în timp ce în sezonul regulat echipa lui Dragoș Militaru a câștigat cu 2-0. Dorinel Munteanu mizează pe suporteri pentru o susținere masivă.

ADVERTISEMENT

„Noi suntem obligați să câștigăm, suntem pregătiți, ajutorul, cu siguranță, va veni numai de la noi, numai de la echipă. Sunt convins că suporterii ne vor susține necondiționat, dar noi trebuie să trecem cu bine peste acest joc și să ne gândim, dacă vom câștiga, și vom câștiga, că ne-am îndeplinit un obiectiv foarte important, acela de a promova direct în Superligă.

Va fi foarte greu, nu va fi ușor, am discutat cu echipa toată săptămâna, chiar dacă am câștigat la Dej, 1-0 în play-off, în turul sezonului regulat am pierdut, scor 0-2, Dejul a demonstrat că este o echipă foarte solidă, cu un antrenor foarte bun, tânăr, dornic de performanță, un antrenor de perspectivă, dar obiectivul este prea mare pentru noi să nu găsească echipa în formă”, a mai spus Dorinel Munteanu.

ADVERTISEMENT

Oțelul Galați, aproape de a doua promovare la rând: „Motivația noastră ar trebui să fie mult mai mare decât a jucătorilor de la Dej”

Campioană în 2011 cu Dorinel Munteanu pe bancă, Oțelul Galați este aproape de a doua promovare la rând după cea din sezonul trecut când au promovat în liga secundă. Pentru moldoveni este a treia șansă și ultima de a-și asigura prezența directă în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Moldovenii au irosit două șanse când au pierdut cu Dinamo, scor 0-2 și Gloria Buzău, scor 0-1. „Dacă la primul joc cu Dinamo m-am înșelat, când am văzut acel joc pierdut cu 0-3 de echipa din Dej, după aceea a demonstrat că este o echipă care joacă pe teren, indiferent că are sau nu are drept de promovare, dacă este sau nu motivată.

Eu nu pot să știu ce se întâmplă acolo, dar motivația noastră ar trebui să fie mult mai mare decât a jucătorilor de la Dej. Am ajuns până aici cu o echipă nou promovată, căreia nimeni nu-i dădea nici o șansă, am ajuns până aici, este păcat să dăm cu piciorul într-un moment istoric pentru clubul nostru”, a încheiat Dorinel Munteanu.