Dorinel Munteanu, show după FC Hermannstadt – FC Botoșani 3-0: ”Felicitările trebuie să dureze cât mai puțin”. De ce l-a schimbat pe Ciubotaru și ce jucător a propus pentru națională

Dorinel Munteanu, în vârstă de 57 de ani, a reușit să-i scoată pe sibieni de pe locurile direct retrogradabile după victoria din partida FC Hermannstadt – FC Botoșani 3-0. Fostul internațional și-a felicitat jucătorii, dar i-a îndemnat să rămână cu picioarele pe pământ.

Dorinel Munteanu, reacție genială după FC Hermannstadt – FC Botoșani 3-0

Imediat după încheierea întâlnirii din , tehnicianul formației sibiene le-a transmis jucătorilor că vor avea câteva zile libere, însă știe că această victorie nu înseamnă nimic dacă nu este urmată și de alte rezultate pozitive.

”Felicitările trebuie să le primească jucătorii. Au respectat în 101% ceea ce am discutat cu ei. S-a văzut pe teren. Am făcut un joc foarte bun, în fața unei echipe dificile. Dar, nu este de ajuns. Felicitările trebuie să dureze cât mai puțin. După cele 2-3 zile pe care le dau libere trebuie să ne concentrăm pe jocul de la Galați unde trebuie neapărat în această competiție să legăm 2-3-4 victorii la rând.

Am spus de la început, am nevoie de puțin timp. Au înțeles în mare parte. Am pierdut multe meciuri pe greșeli individuale, dar sper că s-au terminat. Am pierdut și din cauza altor factori. Doar prin muncă, prin dăruire o să reușim. Jucătorii cu experiență se antrenează foarte. Le dau să mănânce antrenamente. Chițu și toți jucătorii răspund foarte bine la antrenamente”, a declarat Munteanu, conform .

I-a propus un atacant lui Mircea Lucescu

Echipa națională a României traversează o criză de atacanți înaintea barajului pentru calificarea la Cupa Mondială, iar selecționerul Mircea Lucescu a fost nevoit să-l convoace pe Marius Coman de la UTA. Însă, antrenorul lui FC Hermannstadt consideră că și Aurelian Chițu ar fi trebuit să fie luat în considerare.

”Fără să exagerez, Chițu este una dintre revelațiile acestui campionat.. cred că ar fi trebuit și el să fie luat în vizorul echipei naționale. La ce jocuri a avut, este un jucător cu experiență, un jucător care a marcat goluri. Ne trebuie și jucători care se apără, dar și care să marcheze”, a spus el.

De ce l-a schimbat pe Kevin Ciubotaru în prima repriză

În minutul 27 al meciului dintre FC Hermannstadt și FC Botoșani, Dorinel Munteanu a surprins pe toată lumea când l-a înlocuit pe Kevin Ciubotaru, singurul jucător al sibienilor aflat în . Tehnicianul a explicat că motivul pentru care l-a scos a fost că luase cartonaș galben încă din primele minute ale jocului.

”Nu m-a supărat. A luat cartonaș galben, a avut o intervenție și am discutat cu el. Eu am înțeles că este puțin temător. Eu am mare încredere în el la această convocare. Ne trebuie încredere și mult curaj. Din punct de vedere statistic, al jocurilor, suntem peste Turcia.

Cota lor este amețitoare, dar noi avem palmaresul. Poate să ne ajute. Jucătorii trebuie să se gândească doar la rezultatul final. Avem potențial să o facem. Nu este ușor, dar trebuie să creadă în ei”, a afirmat Munteanu.